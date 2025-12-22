Самолет из Дубая в Екатеринбург совершил вынужденную посадку в Ашхабаде

https://ria.ru/20251222/ashhabad-2063950281.html
Самолет "Уральских авиалиний", следовавший рейсом из Дубая в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ашхабада из-за разницы в показаниях топлива, РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T19:40:00+03:00
дубай
екатеринбург
ашхабад
уральские авиалинии
происшествия
дубай
екатеринбург
ашхабад
