Самолет из Дубая в Екатеринбург совершил вынужденную посадку в Ашхабаде - РИА Новости, 22.12.2025
19:40 22.12.2025
Самолет из Дубая в Екатеринбург совершил вынужденную посадку в Ашхабаде
Самолет "Уральских авиалиний", следовавший рейсом из Дубая в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ашхабада из-за разницы в показаниях топлива, РИА Новости, 22.12.2025
дубай, екатеринбург, ашхабад, уральские авиалинии, происшествия
Дубай, Екатеринбург, Ашхабад, Уральские авиалинии, Происшествия
Пассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии". Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Самолет "Уральских авиалиний", следовавший рейсом из Дубая в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ашхабада из-за разницы в показаниях топлива, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
"Самолет Airbus A320, следовавший рейсом U6-783 по маршруту ДубайЕкатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ашхабада. Причина: командир воздушного судна определил разницу в показаниях топлива. Для обеспечения безопасности полета, действуя в строгом соответствии с инструкциями, он выключил двигатель и произвел благополучную посадку на ближайшем аэродроме", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиакомпании.
В настоящий момент перевозчик готовит резервный борт для отправки пассажиров в пункт назначения.
Самолет компании Pegasus - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Самолет, летевший из Москвы в Анталью, совершил вынужденную посадку
21 декабря, 10:43
 
ДубайЕкатеринбургАшхабадУральские авиалинииПроисшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
