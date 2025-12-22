https://ria.ru/20251222/ashan-2063947583.html
"Ашан" опроверг информацию об уходе из России
"Ашан" опроверг информацию об уходе из России
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Ритейлер "Ашан" вновь опроверг информацию об уходе из России, торговая сеть продолжает работу, следует из сообщения пресс-службы компании.
"На фоне вновь появившихся новостей об уходе компании в очередной раз сообщаем, что "Ашан Ритейл Россия" продолжает работу на российском рынке и не планирует изменений в организации работы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ритейлер в России
работает автономно, без инвестиций от материнской компании. Кроме того, в планах торговой сети инвестирование в открытие новых супермаркетов.
"Главная цель компании - предоставлять населению качественные товары по доступным ценам", - заключается в сообщении.
Информация об уходе ритейлера с российского рынка появлялась неоднократно, компания уже не первый раз опровергает подобные слухи.