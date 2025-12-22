https://ria.ru/20251222/artamonov-2063823852.html
Артамонов: в Ельце проведут яркие события в следующем году
Артамонов: в Ельце проведут яркие события в следующем году - РИА Новости, 22.12.2025
Артамонов: в Ельце проведут яркие события в следующем году
Яркие и масштабные события проведут в Ельце в следующем году, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T13:22:00+03:00
2025-12-22T13:22:00+03:00
2025-12-22T13:22:00+03:00
липецкая область
елец
липецкая область
игорь артамонов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907100511_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a16254929ec14d8390eac0f6e62b50.jpg
https://ria.ru/20251222/artamonov-2063814516.html
елец
липецкая область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907100511_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_72f3d3e10aac590afa68dd29c9d50902.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елец, липецкая область, игорь артамонов, россия
Липецкая область, Елец, Липецкая область, Игорь Артамонов, Россия
Артамонов: в Ельце проведут яркие события в следующем году
Игорь Артамонов поздравил Елец с победой в конкурсе
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Яркие и масштабные события проведут в Ельце в следующем году, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По итогам всероссийского голосования городу Елец Липецкой области присвоено почетное звание "Город молодежи – 2026".
Губернатор отметил, что это звание присваивается малым городам России для активизации их потенциала. В ходе всероссийского голосования Елец набрал рекордные 483 тысячи голосов и в 2026 году станет главной площадкой для флагманских событий "Росмолодежи" и других всероссийских проектов.
"Друзья, наш Елец победил в номинации "Город молодежи – 2026"! А Смоленск стал молодежной столицей России! Спасибо, что голосовали, верили и помогали. Поздравляю нас всех с большой общей победой. Впереди целый год масштабных и ярких событий в нашем любимом Ельце. Елец – город молодежи и новогодняя столица Липецкой области. Приезжайте к нам в гости!" – сказал Артамонов.