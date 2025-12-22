Рейтинг@Mail.ru
Артамонов: в Ельце проведут яркие события в следующем году - РИА Новости, 22.12.2025
Липецкая область
 
13:22 22.12.2025
Артамонов: в Ельце проведут яркие события в следующем году
Артамонов: в Ельце проведут яркие события в следующем году
Яркие и масштабные события проведут в Ельце в следующем году, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 22.12.2025
елец, липецкая область, игорь артамонов, россия
Липецкая область, Елец, Липецкая область, Игорь Артамонов, Россия
Артамонов: в Ельце проведут яркие события в следующем году

Игорь Артамонов поздравил Елец с победой в конкурсе

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Яркие и масштабные события проведут в Ельце в следующем году, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По итогам всероссийского голосования городу Елец Липецкой области присвоено почетное звание "Город молодежи – 2026".
Губернатор отметил, что это звание присваивается малым городам России для активизации их потенциала. В ходе всероссийского голосования Елец набрал рекордные 483 тысячи голосов и в 2026 году станет главной площадкой для флагманских событий "Росмолодежи" и других всероссийских проектов.
"Друзья, наш Елец победил в номинации "Город молодежи – 2026"! А Смоленск стал молодежной столицей России! Спасибо, что голосовали, верили и помогали. Поздравляю нас всех с большой общей победой. Впереди целый год масштабных и ярких событий в нашем любимом Ельце. Елец – город молодежи и новогодняя столица Липецкой области. Приезжайте к нам в гости!" – сказал Артамонов.
Артамонов: промышленный туризм активно развивается в Липецкой области
Липецкая областьЕлецЛипецкая областьИгорь АртамоновРоссия
 
 
