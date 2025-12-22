Артамонов: в Ельце проведут яркие события в следующем году

Губернатор отметил, что это звание присваивается малым городам России для активизации их потенциала. В ходе всероссийского голосования Елец набрал рекордные 483 тысячи голосов и в 2026 году станет главной площадкой для флагманских событий "Росмолодежи" и других всероссийских проектов.

"Друзья, наш Елец победил в номинации "Город молодежи – 2026"! А Смоленск стал молодежной столицей России! Спасибо, что голосовали, верили и помогали. Поздравляю нас всех с большой общей победой. Впереди целый год масштабных и ярких событий в нашем любимом Ельце. Елец – город молодежи и новогодняя столица Липецкой области. Приезжайте к нам в гости!" – сказал Артамонов.