Артамонов: промышленный туризм активно развивается в Липецкой области
Артамонов: промышленный туризм активно развивается в Липецкой области - РИА Новости, 22.12.2025
Артамонов: промышленный туризм активно развивается в Липецкой области
22.12.2025
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 22 дек - РИА Новости. В Липецкой области активно развивается промышленный туризм, площадками для демонстрации производственных процессов выступают 20 ведущих предприятий региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что основной целью развития промышленного туризма в области является профориентация молодежи, вовлечение школьников и студентов в мир современных технологий и будущих профессий.
"Промышленный туризм – это вклад в популяризацию промышленных предприятий региона, как надежных работодателей", – прокомментировал Артамонов.
Он отметил, что по итогам прошлого года Липецкая область вошла в число лидеров в развитии промышленного туризма. В 2024 году участниками промышленных туров на предприятия региона стали 7 тысяч человек. По предварительным данным, в этом году число туристов вырастет еще и составит 8 тысяч.
В Липецкой области развитие промышленного туризма имеет важное значение: оно укрепляет бренд региона, делая предприятия частью его уникальной истории, стимулирует развитие туристической инфраструктуры и повышает общую привлекательность для жителей и инвесторов благодаря открытости местного бизнеса, добавил в заключении Артамонов.