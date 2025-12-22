Рейтинг@Mail.ru
Артамонов: промышленный туризм активно развивается в Липецкой области
13:01 22.12.2025
Артамонов: промышленный туризм активно развивается в Липецкой области
Артамонов: промышленный туризм активно развивается в Липецкой области - РИА Новости, 22.12.2025
Артамонов: промышленный туризм активно развивается в Липецкой области
В Липецкой области активно развивается промышленный туризм, площадками для демонстрации производственных процессов выступают 20 ведущих предприятий региона,... РИА Новости, 22.12.2025
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Артамонов: промышленный туризм активно развивается в Липецкой области

Игорь Артамонов: промтуризм активно развивается в Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
ЛИПЕЦК, 22 дек - РИА Новости. В Липецкой области активно развивается промышленный туризм, площадками для демонстрации производственных процессов выступают 20 ведущих предприятий региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что основной целью развития промышленного туризма в области является профориентация молодежи, вовлечение школьников и студентов в мир современных технологий и будущих профессий.
"Промышленный туризм – это вклад в популяризацию промышленных предприятий региона, как надежных работодателей", – прокомментировал Артамонов.
Он отметил, что по итогам прошлого года Липецкая область вошла в число лидеров в развитии промышленного туризма. В 2024 году участниками промышленных туров на предприятия региона стали 7 тысяч человек. По предварительным данным, в этом году число туристов вырастет еще и составит 8 тысяч.
В Липецкой области развитие промышленного туризма имеет важное значение: оно укрепляет бренд региона, делая предприятия частью его уникальной истории, стимулирует развитие туристической инфраструктуры и повышает общую привлекательность для жителей и инвесторов благодаря открытости местного бизнеса, добавил в заключении Артамонов.
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
