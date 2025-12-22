Рейтинг@Mail.ru
Арестован фигурант дела о мошенничестве при поставках продукции для ВПК
23:11 22.12.2025 (обновлено: 23:35 22.12.2025)
Арестован фигурант дела о мошенничестве при поставках продукции для ВПК
Арестован фигурант дела о мошенничестве при поставках продукции для ВПК - РИА Новости, 22.12.2025
Арестован фигурант дела о мошенничестве при поставках продукции для ВПК
Лобненский городской суд Подмосковья арестовал замгендиректора ЗАО "Проминвест" Андрея Горбенко по делу о мошенничестве при поставках продукции для ВПК. РИА Новости, 22.12.2025
происшествия
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Арестован фигурант дела о мошенничестве при поставках продукции для ВПК

В Подмосковье арестовали замгендиректора "Проминвеста" по делу о поставках ВПК

Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Лобненский городской суд Подмосковья арестовал замгендиректора ЗАО "Проминвест" Андрея Горбенко по делу о мошенничестве при поставках продукции для ВПК.
Согласно судебным материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Горбенко в составе преступного сообщества поставил предприятиям военно-промышленного комплекса оборудование по завышенной стоимости. Ущерб понесли АО "Концерн Калашникова", АО "НПО Энергомаш" и ПАО "Компания "Сухой". Его общая сумма составила не менее двух миллиардов 424 миллионов рублей.
Арестованному предъявили обвинение в 56 эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Ему также вменяется статья об организации преступного сообщества или участии в нем.
Пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области в понедельник сообщила об аресте фигуранта на срок два месяца, решение принял Лобненский городской суд. Фамилия обвиняемого не раскрывалась.
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
