Арестован фигурант дела о мошенничестве при поставках продукции для ВПК
Арестован фигурант дела о мошенничестве при поставках продукции для ВПК - РИА Новости, 22.12.2025
Арестован фигурант дела о мошенничестве при поставках продукции для ВПК
Лобненский городской суд Подмосковья арестовал замгендиректора ЗАО "Проминвест" Андрея Горбенко по делу о мошенничестве при поставках продукции для ВПК. РИА Новости, 22.12.2025
2025
Новости
В Подмосковье арестовали замгендиректора "Проминвеста" по делу о поставках ВПК
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Лобненский городской суд Подмосковья арестовал замгендиректора ЗАО "Проминвест" Андрея Горбенко по делу о мошенничестве при поставках продукции для ВПК.
Согласно судебным материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Горбенко в составе преступного сообщества поставил предприятиям военно-промышленного комплекса оборудование по завышенной стоимости. Ущерб понесли АО "Концерн Калашникова", АО "НПО Энергомаш" и ПАО "Компания "Сухой". Его общая сумма составила не менее двух миллиардов 424 миллионов рублей.
Арестованному предъявили обвинение в 56 эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Ему также вменяется статья об организации преступного сообщества или участии в нем.
Пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области
в понедельник сообщила об аресте фигуранта на срок два месяца, решение принял Лобненский городской суд. Фамилия обвиняемого не раскрывалась.