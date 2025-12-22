Арестован фигурант дела о мошенничестве при поставках продукции для ВПК

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Лобненский городской суд Подмосковья арестовал замгендиректора ЗАО "Проминвест" Андрея Горбенко по делу о мошенничестве при поставках продукции для ВПК.

Согласно судебным материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Горбенко в составе преступного сообщества поставил предприятиям военно-промышленного комплекса оборудование по завышенной стоимости. Ущерб понесли АО "Концерн Калашникова", АО "НПО Энергомаш" и ПАО "Компания "Сухой". Его общая сумма составила не менее двух миллиардов 424 миллионов рублей.

Арестованному предъявили обвинение в 56 эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Ему также вменяется статья об организации преступного сообщества или участии в нем.