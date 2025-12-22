Суд арестовал главу департамента маркетинга КАВКАЗ.РФ

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал директора департамента маркетинга "Кавказ.РФ" по статье о получении взятки, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным из открытых источников, директором департамента маркетинга АО "Кавказ.РФ" является Валерий Желателев.

"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Желателева В.С.",- следует из данных.

СК РФ сообщали, что директор департамента маркетинга АО "Кавказ.РФ" получил взятку в два миллиона рублей за содействие при заключении госконтракта.

По данным следствия, директор департамента маркетинга АО "Кавказ.РФ" получил данные о проведении культурно-массовых мероприятий во всесезонном туристско-рекреационном комплексе "Мамисон" в Северной Осетии.

"Фигурант предложил генеральному директору подрядной организации оказать содействие в победе на конкурсе и в последующем заключении договора за взятку в размере двух миллионов рублей. Подрядчик согласился на незаконное предложение, после чего между АО "Кавказ.РФ" и подрядной организацией был заключен договор на оказание услуг как с единственным поставщиком", - сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко

Уточняется, что уголовное дело расследуется в отношении сотрудника акционерного общества "Кавказ.РФ" и представителя подрядной организации. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).