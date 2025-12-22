https://ria.ru/20251222/arest-2063808551.html
Суд продлил арест экс-главе администрации Ростова-на-Дону Логвиненко
Суд продлил арест экс-главе администрации Ростова-на-Дону Логвиненко
Суд продлил арест экс-главе администрации Ростова-на-Дону Логвиненко
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил на 3 месяца арест экс-главы администрации города Алексея Логвиненко, сообщил журналистам представитель...
2025-12-22T12:37:00+03:00
2025-12-22T12:37:00+03:00
2025-12-22T12:44:00+03:00
ростов-на-дону
россия
Суд продлил арест экс-главе администрации Ростова-на-Дону Логвиненко
Экс-главе администрации Ростова-на-Дону Логвиненко продлили арест на три месяца