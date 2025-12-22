Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест экс-главе администрации Ростова-на-Дону Логвиненко - РИА Новости, 22.12.2025
12:37 22.12.2025 (обновлено: 12:44 22.12.2025)
Суд продлил арест экс-главе администрации Ростова-на-Дону Логвиненко
Суд продлил арест экс-главе администрации Ростова-на-Дону Логвиненко - РИА Новости, 22.12.2025
Суд продлил арест экс-главе администрации Ростова-на-Дону Логвиненко
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил на 3 месяца арест экс-главы администрации города Алексея Логвиненко, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 22.12.2025
происшествия
ростов-на-дону
алексей логвиненко
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, ростов-на-дону, алексей логвиненко, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд продлил арест экс-главе администрации Ростова-на-Дону Логвиненко

Экс-главе администрации Ростова-на-Дону Логвиненко продлили арест на три месяца

Алексей Логвиненко
Алексей Логвиненко - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Алексей Логвиненко. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 дек - РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил на 3 месяца арест экс-главы администрации города Алексея Логвиненко, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона.
Логвиненко задержали 24 октября по подозрению в превышении должностных полномочий. В понедельник источник рассказал агентству о возбуждении в отношении него еще одного уголовного дела. Он подозревается в получении взятки в 13 миллионов рублей в 2019 году.
"Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Логвиненко продлена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца, а всего по 23 марта 2026 года включительно", - сказал представитель суда.
По данным следствия, в 2020 году Логвиненко, являясь главой администрации Ростова-на-Дону, вопреки требованиям законодательства привлек кредит коммерческого банка. В результате бюджету города был причинен ущерб на сумму более 47 миллионов рублей, уточнял СК РФ.
Происшествия Ростов-на-Дону Алексей Логвиненко Россия Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
