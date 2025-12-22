https://ria.ru/20251222/anokhin-2063956470.html
Анохин представил нового сенатора правительству Смоленской области
2025-12-22T20:24:00+03:00
2025-12-22T20:24:00+03:00
2025-12-22T20:25:00+03:00
смоленская область
василий анохин
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин представил нового сенатора от региона Юрия Воробьева членам облправительства, руководителям территориальных подразделений федеральных органов власти, на встрече обсудили приоритетные направления работы и вопросы взаимодействия.
"Юрий Леонидович отметил, что планирует регулярно приезжать в регион, встречаться с жителями, чтобы все ключевые вопросы и инициативы формировались с учетом реальных потребностей региона. Для нашего региона важно, что сенатор глубоко погружен в повестку российско-белорусского партнерства", – написал Анохин в своем официальном канале в мессенджере Max.
Глава региона напомнил, что Воробьев назначен на должность сенатора от Губернатора Смоленской области с 17 декабря. Заместитель председателя Совета Федерации курирует вопросы обороны и безопасности, развития лесной отрасли, военно-патриотического воспитания молодежи, российско-белорусского и российско-армянского межпарламентского сотрудничества.