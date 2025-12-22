Рейтинг@Mail.ru
Анохин представил нового сенатора правительству Смоленской области
Смоленская область
Смоленская область
 
20:24 22.12.2025
Анохин представил нового сенатора правительству Смоленской области
Анохин представил нового сенатора правительству Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин представил нового сенатора от региона Юрия Воробьева членам облправительства, руководителям территориальных... РИА Новости, 22.12.2025
Новости
ru-RU
Перейти в медиабанк
Василий Анохин. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин представил нового сенатора от региона Юрия Воробьева членам облправительства, руководителям территориальных подразделений федеральных органов власти, на встрече обсудили приоритетные направления работы и вопросы взаимодействия.
"Юрий Леонидович отметил, что планирует регулярно приезжать в регион, встречаться с жителями, чтобы все ключевые вопросы и инициативы формировались с учетом реальных потребностей региона. Для нашего региона важно, что сенатор глубоко погружен в повестку российско-белорусского партнерства", – написал Анохин в своем официальном канале в мессенджере Max.
Глава региона напомнил, что Воробьев назначен на должность сенатора от Губернатора Смоленской области с 17 декабря. Заместитель председателя Совета Федерации курирует вопросы обороны и безопасности, развития лесной отрасли, военно-патриотического воспитания молодежи, российско-белорусского и российско-армянского межпарламентского сотрудничества.
Смоленская область
 
 
