Анохин представил нового сенатора правительству Смоленской области

"Юрий Леонидович отметил, что планирует регулярно приезжать в регион, встречаться с жителями, чтобы все ключевые вопросы и инициативы формировались с учетом реальных потребностей региона. Для нашего региона важно, что сенатор глубоко погружен в повестку российско-белорусского партнерства", – написал Анохин в своем официальном канале в мессенджере Max.