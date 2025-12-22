Рейтинг@Mail.ru
Анохин: посевная площадь сельхозугодий увеличилась на 14 тысяч гектаров
Смоленская область
Смоленская область
 
16:55 22.12.2025
Анохин: посевная площадь сельхозугодий увеличилась на 14 тысяч гектаров
Посевная площадь сельхозугодий в этом году увеличилась на 14 тысяч гектаров и достигла 405 тысяч гектаров, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. РИА Новости, 22.12.2025
Анохин: посевная площадь сельхозугодий увеличилась на 14 тысяч гектаров

Василий Анохин: посевная площадь сельхозугодий увеличилась на 14 тысяч гектаров

Василий Анохин. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Посевная площадь сельхозугодий в этом году увеличилась на 14 тысяч гектаров и достигла 405 тысяч гектаров, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
"Вместе с нашими аграриями подвели итоги года. Завершаем его с достойными результатами. Сегодня Смоленская область решает важнейшие задачи по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий, созданию современных и комфортных условий труда. Вся посевная площадь сельхозугодий в этом году увеличилась на 14 тысяч гектаров и достигла 405 тысяч гектаров", - написал губернатор в своем телеграм-канале.
Он отметил, что размер посевной площади льна-долгунца составил 6,2 тысячи гектаров. По зерновым культурам превысили отметку в 400 тысяч тонн в первоначальном весе.
"Смоленская область – лидер в ЦФО по объемам производства плодоовощных консервов, сухого молока и сухих сливок. Производство молока во всех категориях хозяйств за девять месяцев текущего года составило почти 128 тысяч тонн, что на 7 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период 2024 года. По итогам девяти месяцев 2025 года Смоленская область занимает второе место среди регионов ЦФО по интенсивности роста производства молока. Также наш регион занимает четвертое место в ЦФО по переработке и консервированию рыбы", - отметил Анохин.
Он подчеркнул, что таких показателей удалось достичь благодаря фермерам и работникам сельскохозяйственных предприятий.
Также глава региона наградил сотрудников АПК за их вклад в развитие аграрного сектора.
"Совместными усилиями мы сможем сделать агропромышленный комплекс Смоленской области еще сильнее, эффективнее и привлекательнее для инвестирования и развития", - сообщил губернатор.
