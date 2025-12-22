Рейтинг@Mail.ru
В Турции обнаружили ступени возрастом 1800 лет - РИА Новости, 22.12.2025
19:39 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/anadolu-2063950035.html
В Турции обнаружили ступени возрастом 1800 лет
В Турции обнаружили ступени возрастом 1800 лет - РИА Новости, 22.12.2025
В Турции обнаружили ступени возрастом 1800 лет
Ступени возрастом около 1800 лет обнаружены в античном городе Ниса, расположенном в районе Султанхисар провинции Айдын на юго-западе Турции, сообщило турецкое... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T19:39:00+03:00
2025-12-22T19:39:00+03:00
В Турции обнаружили ступени возрастом 1800 лет

Anadolu: в античном городе Ниса в Труции обнаружили ступени возрастом 1800 лет

Руины
Руины. Архивное фото
© Pixabay / Tuna Ölger
Руины. Архивное фото
АНКАРА, 22 дек - РИА Новости. Ступени возрастом около 1800 лет обнаружены в античном городе Ниса, расположенном в районе Султанхисар провинции Айдын на юго-западе Турции, сообщило турецкое государственное агентство Anadolu.
Как уточняет агентство, находка сделана в ходе археологических раскопок: обнаруженные ступени ведут к библиотечному комплексу, который считается одним из наиболее хорошо сохранившихся в Западной Анатолии.
"Археологические работы в Нисе — городе с 2300-летней историей, построенном по обе стороны ущелья и потому называемом "двубереговым", — ведутся под руководством профессора, доктора Сердара Хакана Озтанера, заведующего кафедрой археологии факультета языка, истории и географии Анкарского университета. Расположенный среди оливковых рощ город выделяется хорошо сохранившимися памятниками античной архитектуры. Здесь находятся гимнасий, театр, стадион, агора, здание совета, широкие мощёные улицы, храм Акхарака, а также библиотека, считающаяся одной из лучших в Западной Анатолии", - говорится в сообщении.
Профессор Озтанер заявил, что в Нисе обучался знаменитый античный географ Страбон, именно он и назвал город "двубереговым". По словам учёного, в прошлом году в рамках проекта "Наследие будущему" археологи сосредоточили внимание на главной улице, ведущей от центрального моста западного берега города к святилищу Акхарака.
"В 2025 году мы продолжили раскопки на этом участке улицы. Когда работы дошли до оси библиотеки, были обнаружены ступени, соединяющие улицу с библиотечным комплексом. Ранее было неизвестно, каким образом осуществлялся переход от улицы к библиотеке и как преодолевалась разница высот примерно в два метра. Находка стала важным и в то же время приятным открытием для исследовательской группы. По его словам, вскрыта лестница, ведущая к библиотечному сооружению, датируемому примерно 1800-летней давностью", - рассказал Озтанер.
Как отметил профессор, библиотека Нисы была построена около 130 года н. э., тогда как улично-дорожная система города сформировалась ещё в период правления римского императора Августа. Предположительно, во II веке к уже существующей главной улице были добавлены ступени, ведущие к библиотеке. По ним посетители поднимались на вымощенный мрамором двор. Лестница расположена строго по центру участка, на котором стоит библиотека, и обеспечивает прямой выход к мраморному двору перед зданием.
Озтанер также отметил, что библиотека Нисы была возведена позднее знаменитой библиотеки Цельса в Эфесе и имеет особое значение для истории региона. По данным античных источников, она насчитывала 16 книжных стеллажей и хранила важнейшие рукописи античного периода.
