В Турции обнаружили ступени возрастом 1800 лет

АНКАРА, 22 дек - РИА Новости. Ступени возрастом около 1800 лет обнаружены в античном городе Ниса, расположенном в районе Султанхисар провинции Айдын на юго-западе Турции, Ступени возрастом около 1800 лет обнаружены в античном городе Ниса, расположенном в районе Султанхисар провинции Айдын на юго-западе Турции, сообщило турецкое государственное агентство Anadolu.

Как уточняет агентство, находка сделана в ходе археологических раскопок: обнаруженные ступени ведут к библиотечному комплексу, который считается одним из наиболее хорошо сохранившихся в Западной Анатолии.

"Археологические работы в Нисе — городе с 2300-летней историей, построенном по обе стороны ущелья и потому называемом "двубереговым", — ведутся под руководством профессора, доктора Сердара Хакана Озтанера, заведующего кафедрой археологии факультета языка, истории и географии Анкарского университета. Расположенный среди оливковых рощ город выделяется хорошо сохранившимися памятниками античной архитектуры. Здесь находятся гимнасий, театр, стадион, агора, здание совета, широкие мощёные улицы, храм Акхарака, а также библиотека, считающаяся одной из лучших в Западной Анатолии", - говорится в сообщении.

Профессор Озтанер заявил, что в Нисе обучался знаменитый античный географ Страбон, именно он и назвал город "двубереговым". По словам учёного, в прошлом году в рамках проекта "Наследие будущему" археологи сосредоточили внимание на главной улице, ведущей от центрального моста западного берега города к святилищу Акхарака.

"В 2025 году мы продолжили раскопки на этом участке улицы. Когда работы дошли до оси библиотеки, были обнаружены ступени, соединяющие улицу с библиотечным комплексом. Ранее было неизвестно, каким образом осуществлялся переход от улицы к библиотеке и как преодолевалась разница высот примерно в два метра. Находка стала важным и в то же время приятным открытием для исследовательской группы. По его словам, вскрыта лестница, ведущая к библиотечному сооружению, датируемому примерно 1800-летней давностью", - рассказал Озтанер.

Как отметил профессор, библиотека Нисы была построена около 130 года н. э., тогда как улично-дорожная система города сформировалась ещё в период правления римского императора Августа. Предположительно, во II веке к уже существующей главной улице были добавлены ступени, ведущие к библиотеке. По ним посетители поднимались на вымощенный мрамором двор. Лестница расположена строго по центру участка, на котором стоит библиотека, и обеспечивает прямой выход к мраморному двору перед зданием.