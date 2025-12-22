Рейтинг@Mail.ru
В Алжире обсуждают признание французской колонизации преступлением - РИА Новости, 22.12.2025
00:38 22.12.2025
В Алжире обсуждают признание французской колонизации преступлением
В Алжире обсуждают признание французской колонизации преступлением
В Алжире обсуждают признание французской колонизации преступлением
Национальная народная ассамблея Алжира (парламент) проводит обсуждение законопроекта о признании колониальной политики, которую Франция проводила в стране в... РИА Новости, 22.12.2025
в мире
алжир (провинция)
франция
париж
РИА Новости
2025
в мире, алжир (провинция), франция, париж
В мире, Алжир (провинция), Франция, Париж
В Алжире обсуждают признание французской колонизации преступлением

Алжирский парламент обсуждает признание французской колонизации преступлением

© РИА Новости / Надим ЗуауиМечеть Джамаа аль-Джазаир в Алжире
Мечеть Джамаа аль-Джазаир в Алжире - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Надим Зуауи
Мечеть Джамаа аль-Джазаир в Алжире. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Национальная народная ассамблея Алжира (парламент) проводит обсуждение законопроекта о признании колониальной политики, которую Франция проводила в стране в XIX-XX веках, преступной, голосование запланировано на 24 декабря.
Преступлением планируется объявить "колонизацию Францией Алжира с начала агрессии 14 июня 1830 года и до 5 июля 1962 года, прямые и косвенные последствия, влияние которых сохранялось и после этой даты", следует из текста законопроекта.
Министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
МИД Алжира призвал Россию и страны Африки внести вклад в деколонизацию
20 декабря, 15:58
Ожидается, что законопроект примут 24 декабря, причем это станет первым случаем с момента создания плюралистического парламента в 1997 году, когда проект полностью разработан законодателями: как правило, правительство выносит законопроекты на обсуждение, тогда как Народная национальная ассамблея вносит небольшие поправки. По мнению наблюдателей, подобный шаг придает закону больший представительский авторитет в условиях политических трений между Алжиром и Францией.
Авторы законопроекта утверждают, что Франция как государство несет ответственность за антигуманные действия, преступления политического, экономического, гуманитарного характера, преступления против человечности, нарушения правил и норм, зафиксированных в международном праве.
В минувшую субботу в Национальной народной ассамблеи приступили к обсуждению законопроекта на открытом заседании. По словам спикера парламента Ибрагима Бугали, подобные законодательные инициативы не направлены против французского народа, а лишь требуют установления исторической справедливости.
"Криминализация колониализма не направлена против французского народа и не преследует цели мести или разжигания ненависти, а, напротив, исходит из закрепленного принципа: у преступлений против человечности нет срока давности, их нельзя оправдать силой и надеяться, что о них позабудут через умалчивание", - сказал он.
По его словам, франко-алжирские отношения должны основываться на взаимном уважении, в то время как любое примирение последует после признания Парижем колониальных преступлений и официальных извинений.
Король Великобритании Карл III - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Коренные народы Содружества попросили Карла III извиниться за колонизацию
4 мая 2023, 09:26
Так, авторы закона выделили порядка 30 видов преступлений колониализма в Алжире, среди которых внесудебные расправы, жестокие пытки местного населения, похищение людей, изнасилования, использование запрещенного оружия, провоцирование экологических катастроф, в том числе проведение ядерных испытаний в алжирской Сахаре, последствия которых местные жители ощущают до сих пор.
Также законопроект предполагает уголовное наказание за любые формы оскорбления национальной памяти, прославления, пропаганды и оправдания французского колониализма. Нарушителям грозит от пяти до десяти лет тюремного заключения.
В Алжире напоминают, что французские колониальные власти запрещали населению страны получать образование на арабском языке, использовали сексуальное рабство, оскверняли мечети и проводили христианизацию. Кроме того, отдельно упоминается принудительная массовая мобилизация алжирцев в ряды ВС Франции во времена Первой и Второй мировых войн.
Франция на протяжении нескольких столетий была крупной колониальной державой. В частности, Алжир находился под ее оккупацией более 130 лет. В результате национально-освободительной войны в 1962 году страна обрела независимость. При этом Париж проводил ядерные испытания в алжирской пустыне вплоть до 1966 года, что нанесло значительный ущерб стране.
Ранее алжирский депутат Ахмед Садук заявил в беседе с РИА Новости, что африканским странам следует выработать консолидированную позицию по вопросу получения репараций от бывших метрополий и использовать это в противовес давлению со стороны Европы
В начале декабря африканские страны приняли декларацию по итогам международной конференции по борьбе с преступлениями колониализма на континенте, которая проходила в Алжире с 30 ноября по 1 декабря, с призывом к метрополиям официально признать вину за колониальное прошлое и предложили выработать механизмы по получению компенсаций.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Макрон потребовал ужесточить политику в отношении Алжира
6 августа, 22:57
 
