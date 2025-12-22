Посольство США назвало трассу Аляска-Сибирь редким примером сотрудничества

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Воздушная трасса Аляска-Сибирь (АлСиб) в годы Второй мировой войны - редкий пример того, как сотрудничество через Арктику стало мостом между народами в самое сложное время, заявили в посольстве США в Москве.
Воздушную трассу Аляска-Сибирь во время войны использовали для перегонки американских самолетов, поставляемых в СССР по ленд-лизу.
"Во время Второй мировой войны США и СССР объединили усилия не только на фронтах, но и в небе. Одним из важнейших проектов того времени стал АЛСИБ (маршрут Аляска-Сибирь) — воздушная трасса, соединявшая американский город Фэрбенкс (Аляска) и советский Красноярск через просторы Сибири", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
Сегодня о трассе АлСиб напоминают памятники в России и на Аляске, указали в комментарии.
"Этот проект остаётся редким примером того, как сотрудничество через Арктику стало мостом между народами в самый сложный период XX века — и доказательством того, что даже в суровом небе возможно взаимопонимание", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
Маршрут АлСиб действовал с 1942 по 1945 год между Фэрбенксом на Аляске и Красноярском. Он проходил через аэродромы и взлетно-посадочные полосы Магаданской области в столице региона, а также посёлках Сеймчан и Берелех. Маршрут использовали для перегонки самолетов, поставляемых Штатами в СССР в рамках ленд-лиза. Началом полетов по трассе США – Уэлькаль – Анадырь – Сеймчан и далее через Якутск, Иркутск и Красноярск считается 7 октября 1942 года.
Всего за годы войны летчики перебросили по АлСибу почти 8 тысяч самолетов. Полёты по этому маршруту в сложных условиях Севера были связаны с большим риском. Самым трудным и опасным был путь протяжённостью 1,2 тысячи километров от Сеймчана до Якутска, проходивший над горным хребтом Черского и Верхоянским, вблизи "Полюса холода" - Оймякона. Летчикам в этих условиях приходилось летать на больших высотах и при очень низких температурах, применяя кислородные маски.