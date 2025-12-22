Рейтинг@Mail.ru
Посольство США назвало трассу Аляска-Сибирь редким примером сотрудничества - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/alyaska-2063828059.html
Посольство США назвало трассу Аляска-Сибирь редким примером сотрудничества
Посольство США назвало трассу Аляска-Сибирь редким примером сотрудничества - РИА Новости, 22.12.2025
Посольство США назвало трассу Аляска-Сибирь редким примером сотрудничества
Воздушная трасса Аляска-Сибирь (АлСиб) в годы Второй мировой войны - редкий пример того, как сотрудничество через Арктику стало мостом между народами в самое... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T13:38:00+03:00
2025-12-22T13:38:00+03:00
в мире
сша
ссср
аляска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028581268_0:257:3096:1999_1920x0_80_0_0_7c81ca663e32109d32bc0ee3e2ec93b8.jpg
https://ria.ru/20251220/tonnel-2063476355.html
https://ria.ru/20251104/tonnel-2052708809.html
сша
ссср
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028581268_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_57b375d53ab1cc7b5704269edc4f1107.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ссср, аляска
В мире, США, СССР, Аляска
Посольство США назвало трассу Аляска-Сибирь редким примером сотрудничества

Посольство США: воздушная трасса Аляска-Сибирь была мостом между народами

© Getty Images / MyLoupeМемориальный памятник "Аляска-Сибирь по ленд-лизу", Фэрбенкс, Аляска, США
Мемориальный памятник Аляска-Сибирь по ленд-лизу, Фэрбенкс, Аляска, США - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Getty Images / MyLoupe
Мемориальный памятник "Аляска-Сибирь по ленд-лизу", Фэрбенкс, Аляска, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Воздушная трасса Аляска-Сибирь (АлСиб) в годы Второй мировой войны - редкий пример того, как сотрудничество через Арктику стало мостом между народами в самое сложное время, заявили в посольстве США в Москве.
Воздушную трассу Аляска-Сибирь во время войны использовали для перегонки американских самолетов, поставляемых в СССР по ленд-лизу.
Мыс Дежнева на Чукотке - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Экс-консультант Трампа оценил идею тоннеля между Аляской и Россией
20 декабря, 09:32
"Во время Второй мировой войны США и СССР объединили усилия не только на фронтах, но и в небе. Одним из важнейших проектов того времени стал АЛСИБ (маршрут Аляска-Сибирь) — воздушная трасса, соединявшая американский город Фэрбенкс (Аляска) и советский Красноярск через просторы Сибири", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
Сегодня о трассе АлСиб напоминают памятники в России и на Аляске, указали в комментарии.
"Этот проект остаётся редким примером того, как сотрудничество через Арктику стало мостом между народами в самый сложный период XX века — и доказательством того, что даже в суровом небе возможно взаимопонимание", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
Маршрут АлСиб действовал с 1942 по 1945 год между Фэрбенксом на Аляске и Красноярском. Он проходил через аэродромы и взлетно-посадочные полосы Магаданской области в столице региона, а также посёлках Сеймчан и Берелех. Маршрут использовали для перегонки самолетов, поставляемых Штатами в СССР в рамках ленд-лиза. Началом полетов по трассе США – Уэлькаль – Анадырь – Сеймчан и далее через Якутск, Иркутск и Красноярск считается 7 октября 1942 года.
Всего за годы войны летчики перебросили по АлСибу почти 8 тысяч самолетов. Полёты по этому маршруту в сложных условиях Севера были связаны с большим риском. Самым трудным и опасным был путь протяжённостью 1,2 тысячи километров от Сеймчана до Якутска, проходивший над горным хребтом Черского и Верхоянским, вблизи "Полюса холода" - Оймякона. Летчикам в этих условиях приходилось летать на больших высотах и при очень низких температурах, применяя кислородные маски.
Мыс Дежнева на Чукотке - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Автор проекта оценил стоимость тоннеля между Чукоткой и Аляской
4 ноября, 05:16
 
В миреСШАСССРАляска
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала