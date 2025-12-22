Рейтинг@Mail.ru
Дани Алвес хочет купить португальский клуб и продолжить карьеру, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
11:24 22.12.2025
Дани Алвес хочет купить португальский клуб и продолжить карьеру, пишут СМИ
Дани Алвес хочет купить португальский клуб и продолжить карьеру, пишут СМИ
Бывший футболист "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес, оправданный по делу о сексуальном насилии, намерен приобрести клуб третьего португальского дивизиона РИА Новости Спорт, 22.12.2025
спорт, испания, бразилия, каталония, дани алвес, барселона, севилья, ювентус, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Испания, Бразилия, Каталония, Дани Алвес, Барселона, Севилья, Ювентус, Лига чемпионов УЕФА
Дани Алвес хочет купить португальский клуб и продолжить карьеру, пишут СМИ

Дани Алвес хочет купить португальский клуб и продолжить в нем карьеру футболиста

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Бывший футболист "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес, оправданный по делу о сексуальном насилии, намерен приобрести клуб третьего португальского дивизиона и продолжить в нем карьеру игрока, сообщает Record со ссылкой на ESPN Brasil.
В начале января 2023 года на Алвеса подала заявление в полицию женщина, обвинившая его в насильственных действиях сексуального характера. Бразилец был приговорен к 4 годам 6 месяцам тюремного заключения. В марте 2024-го апелляционное отделение Верховного суда Каталонии единогласно отменило приговор футболисту, который провел в тюрьме 405 дней. Последним клубом Алвеса был мексиканский "Пумас", команда расторгла контракт с футболистом в начале 2023 года после выдвинутых в его адрес обвинений из-за нарушения правил поведения.
По информации источника, Алвес с помощью бразильских инвесторов договорился о покупке клуба "Сан-Жуан-де-Вер" и рассматривает возможность подписания контракта для возвращения на поле до июня 2026 года.
Алвесу 42 года, в составе "Барселоны" он стал шестикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Кубка и Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов. Также футболист играл за "Севилью", "Ювентус", "Пари Сен-Жермен" и бразильские команды "Баия" и "Сан-Паулу". В последние недели Алвес появлялся на публике в качестве евангелического пастора в Испании.
Криштиану Роналду и Дани Алвес - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Легенду "Барсы" посадили за изнасилование в ночном клубе. Почему отпустили?
31 марта, 07:45
 
ФутболСпортИспанияБразилияКаталонияДани АлвесБарселонаСевильяЮвентусЛига чемпионов 2025-2026
 
