Алиханов рассказал о подготовке по статусу "товара Союзного государства"

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Подготовительную работу по направлению создания статуса "товара Союзного государства" планируется завершить в ближайшее время, сказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Рассчитываем в ближайшее время завершить всю подготовительную работу по данному направлению, чтобы уже в следующем году начать практическую работу по приданию статуса "Союзного товара" по таким приоритетным группам, как станки, автобусы, грузовые автомобили и микроэлектроника", – отметил Алиханов, чьи слова приводятся в сообщении ведомства.

В октябре текущего года Минпромторг РФ сообщал, что Россия и Белоруссия разработали критерии оценки и проект методики расчета уровня кооперационной составляющей. Кроме того, стороны договорились, что в товаре должно быть не менее 50% белорусско-российской составляющей, причем доля каждой стороны – не менее 25%.

Также в рамках совета по промышленной политике СНГ Россия и Белоруссия совместно работают над реализацией Концепции промышленной кооперации до 2030 года, развивают сотрудничество в сферах лёгкой промышленности и тяжёлого машиностроения. В ходе заседания также были рассмотрены вопросы сотрудничества в радиоэлектронике, станкостроении, автомобильной и сельскохозяйственной отраслях, добавили в Минпромторге РФ.