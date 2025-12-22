Рейтинг@Mail.ru
Алиханов рассказал о подготовке по статусу "товара Союзного государства" - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
16:06 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/alikhanov-2063878610.html
Алиханов рассказал о подготовке по статусу "товара Союзного государства"
Алиханов рассказал о подготовке по статусу "товара Союзного государства" - РИА Новости, 22.12.2025
Алиханов рассказал о подготовке по статусу "товара Союзного государства"
Подготовительную работу по направлению создания статуса "товара Союзного государства" планируется завершить в ближайшее время, сказал глава Минпромторга РФ... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T16:06:00+03:00
2025-12-22T16:06:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
экономика
белоруссия
андрей кузнецов (теннисист)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
снг
антон алиханов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023792359_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_e9a0a7dbae9f6eae4d401dbf04c06ddb.jpg
https://ria.ru/20251217/plan-2062731315.html
https://ria.ru/20251217/pamyat-2062685407.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023792359_59:0:1198:854_1920x0_80_0_0_f1a8510991110e1f96db50523a1e231d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, белоруссия, андрей кузнецов (теннисист), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), снг, антон алиханов, россия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Экономика, Белоруссия, Андрей Кузнецов (теннисист), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), СНГ, Антон Алиханов, Россия
Алиханов рассказал о подготовке по статусу "товара Союзного государства"

Алиханов: подготовка по статусу "товара Союзного государства" скоро завершится

© Фото : МинпромторгМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : Минпромторг
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Подготовительную работу по направлению создания статуса "товара Союзного государства" планируется завершить в ближайшее время, сказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Рассчитываем в ближайшее время завершить всю подготовительную работу по данному направлению, чтобы уже в следующем году начать практическую работу по приданию статуса "Союзного товара" по таким приоритетным группам, как станки, автобусы, грузовые автомобили и микроэлектроника", – отметил Алиханов, чьи слова приводятся в сообщении ведомства.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Москва и Минск обсудили планы защиты исторической памяти на следующий год
17 декабря, 17:51
В октябре текущего года Минпромторг РФ сообщал, что Россия и Белоруссия разработали критерии оценки и проект методики расчета уровня кооперационной составляющей. Кроме того, стороны договорились, что в товаре должно быть не менее 50% белорусско-российской составляющей, причем доля каждой стороны – не менее 25%.
Также в рамках совета по промышленной политике СНГ Россия и Белоруссия совместно работают над реализацией Концепции промышленной кооперации до 2030 года, развивают сотрудничество в сферах лёгкой промышленности и тяжёлого машиностроения. В ходе заседания также были рассмотрены вопросы сотрудничества в радиоэлектронике, станкостроении, автомобильной и сельскохозяйственной отраслях, добавили в Минпромторге РФ.
"У Беларуси и России, а также между нашими министерствами сложились подлинно дружеские, братские отношения. Выражаю искреннюю благодарность за плодотворное сотрудничество и высокий уровень организации заседания совместной коллегии", – отметил министр промышленности Белоруссии Андрей Кузнецов, чьи слова приводятся в сообщении российского ведомства.
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Депутаты Парламентского Собрания обсудили сохранение исторической памяти
17 декабря, 15:52
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииЭкономикаБелоруссияАндрей Кузнецов (теннисист)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)СНГАнтон АлихановРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала