ВСУ за полтора года уничтожили в Алешках десять машин скорой помощи - РИА Новости, 22.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:29 22.12.2025
ВСУ за полтора года уничтожили в Алешках десять машин скорой помощи
ВСУ за полтора года уничтожили в Алешках десять машин скорой помощи
Десять карет скорой помощи было уничтожено ударами боевиков киевского режима в Алешках Херсонской области за последние полтора года, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.12.2025
в мире, херсонская область , россия, днепр (река), валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Днепр (река), Валерий Герасимов
ВСУ за полтора года уничтожили в Алешках десять машин скорой помощи

ВСУ пытаются запугать людей в Алешках, уничтожая машины скорой помощи

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 22 дек - РИА Новости. Десять карет скорой помощи было уничтожено ударами боевиков киевского режима в Алешках Херсонской области за последние полтора года, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.
"Только за минувшие полтора года более 10 машин скорой помощи в Алешках было уничтожено… Цель одна - запугать население. Потому что, несмотря на все эти обстрелы, более 2000 человек остаются жить в Алешках. Продолжает работать Центральная районная больница, скорая помощь", - заявил омбудсмен.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В Херсонской области сотрудница избиркома погибла при ударе дрона ВСУ
20 декабря, 18:47
 
