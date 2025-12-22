https://ria.ru/20251222/aleshki-2063728666.html
ВСУ за полтора года уничтожили в Алешках десять машин скорой помощи
ВСУ за полтора года уничтожили в Алешках десять машин скорой помощи - РИА Новости, 22.12.2025
ВСУ за полтора года уничтожили в Алешках десять машин скорой помощи
Десять карет скорой помощи было уничтожено ударами боевиков киевского режима в Алешках Херсонской области за последние полтора года, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T05:29:00+03:00
2025-12-22T05:29:00+03:00
2025-12-22T05:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
днепр (река)
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/65/1551556589_0:42:3077:1773_1920x0_80_0_0_fb95d698c09284454772af0b6e681be7.jpg
https://ria.ru/20251220/vsu-2063553349.html
херсонская область
россия
днепр (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/65/1551556589_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_09412920841d0714e3ed8870ffc165b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , россия, днепр (река), валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Днепр (река), Валерий Герасимов
ВСУ за полтора года уничтожили в Алешках десять машин скорой помощи
ВСУ пытаются запугать людей в Алешках, уничтожая машины скорой помощи
ГЕНИЧЕСК, 22 дек - РИА Новости. Десять карет скорой помощи было уничтожено ударами боевиков киевского режима в Алешках Херсонской области за последние полтора года, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.
"Только за минувшие полтора года более 10 машин скорой помощи в Алешках было уничтожено… Цель одна - запугать население. Потому что, несмотря на все эти обстрелы, более 2000 человек остаются жить в Алешках. Продолжает работать Центральная районная больница, скорая помощь", - заявил омбудсмен.
Херсонская область
- регион России
, расположенный в нижнем течении Днепра
, омывается Азовским и Черным морями
. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов
30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон
, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ
.