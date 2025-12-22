ГЕНИЧЕСК, 22 дек - РИА Новости. Десять карет скорой помощи было уничтожено ударами боевиков киевского режима в Алешках Херсонской области за последние полтора года, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.

"Только за минувшие полтора года более 10 машин скорой помощи в Алешках было уничтожено… Цель одна - запугать население. Потому что, несмотря на все эти обстрелы, более 2000 человек остаются жить в Алешках. Продолжает работать Центральная районная больница, скорая помощь", - заявил омбудсмен.