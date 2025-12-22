https://ria.ru/20251222/aleppo-2063971342.html
В Алеппо прекратились бои между курдами и сирийскими военными, сообщают СМИ
Командования курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) и сирийской армии достигли договоренности о прекращении боевых действий в Алеппо,... РИА Новости, 22.12.2025
в мире
алеппо
дамаск (город)
сирия
сирийские демократические силы
алеппо
дамаск (город)
сирия
В мире, Алеппо, Дамаск (город), Сирия, Сирийские демократические силы
В Алеппо прекратились бои между курдами и сирийскими военными, сообщают СМИ
Syria TV: курды и сирийская армия договорились о прекращении огня в Алеппо