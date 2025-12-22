Рейтинг@Mail.ru
В Алеппо прекратились бои между курдами и сирийскими военными, сообщают СМИ - РИА Новости, 22.12.2025
23:58 22.12.2025
В Алеппо прекратились бои между курдами и сирийскими военными, сообщают СМИ
Командования курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) и сирийской армии достигли договоренности о прекращении боевых действий в Алеппо,... РИА Новости, 22.12.2025
в мире
алеппо
дамаск (город)
сирия
сирийские демократические силы
алеппо
дамаск (город)
сирия
в мире, алеппо, дамаск (город), сирия, сирийские демократические силы
В мире, Алеппо, Дамаск (город), Сирия, Сирийские демократические силы
В Алеппо прекратились бои между курдами и сирийскими военными, сообщают СМИ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие сирийской армии
Военнослужащие сирийской армии. Архивное фото
БЕЙРУТ, 22 дек - РИА Новости. Командования курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) и сирийской армии достигли договоренности о прекращении боевых действий в Алеппо, сообщает сирийский телеканал Syria TV.
Алеппо достигнута договоренность о прекращении огня между сирийской армией и СДС", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее в понедельник сирийские власти заявили, что курдские СДС открыли огонь по блокпостам сил внутренней безопасности в районе курдских кварталов Шейх-Максуд и Ашрафия. После этого, по утверждению Дамаска, был открыт огонь из минометов и пулеметов по жилым домам в соседних районах.
По данным МВД Сирии, в результате обстрелов погибли два мирных жителя, еще 15 получили ранения. Руководство СДС отвергло обвинения, заявив, что силы, подконтрольные Дамаску применяли танки, тяжелую военную технику и минометы при ударах по жилым кварталам города, где проживает курдское население.
