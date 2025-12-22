В Алеппо женщина и ребенок погибли при обстреле, сообщают СМИ

ДОХА, 22 дек - РИА Новости. Женщина и ребенок погибли при обстреле курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" жилого дома в районе аль-Джамилийя в городе Алеппо на севере Сирии, сообщил телеканал Al Jazeera.
По его данным, при попадании снаряда в дом погибли женщина и ребенок, еще один ребенок ранен.
В свою очередь сирийский телеканал Syria TV сообщил, что число жертв обстрела жилого района курдскими силами в Алеппо возросло до двух, восемь человек пострадали, пожарные еще тушат огонь, который возник в доме после попадания снаряда.
По данным телеканала, между курдскими отрядами и сирийскими военными идут вооруженные столкновения на окраинах кварталов Шейх-Максуд и Ашрафия.
В начале октября сирийские власти обвинили курдские СДС в атаке на блокпосты армии на въезде в квартал Шейх-Максуд в городе Алеппо с применением минометов при обстреле жилых районов города, прилегающих к нему. В результате этого, по последним данным, были убиты один военнослужащий и один гражданский, еще 27 человек получили ранения. Командование СДС в свою очередь опровергло обвинения в свой адрес отметив, что их сил в городе Алеппо нет с момента их вывода в соответствии с соглашением от 1 апреля.
После смены власти в Сирии в декабре 2024 года, районы Шейх-Максуд и Ашрафия в Алеппо, населенные курдами, остались под контролем курдских формирований "Сирийских демократических сил" (СДС). В апреле 2025 года в рамках соглашения между СДС и сирийским правительством начался вывод курдских вооруженных формирований из этих районов, сопровождаемый усилением контроля сирийских сил безопасности и ограничением доступа в некоторые части города. Однако, несмотря на официальное завершение вывода, в районе Шейх-Максуд сохраняется высокая активность местных сил безопасности, включая патрулирование и установку блокпостов. Ситуация сохраняется напряженной из-за периодических столкновений между курдами и правительственными силами и ограничений на передвижение со стороны официальных силовых структур.