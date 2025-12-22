Рейтинг@Mail.ru
В Алеппо человек погиб при обстреле со стороны курдов
20:16 22.12.2025 (обновлено: 20:26 22.12.2025)
В Алеппо человек погиб при обстреле со стороны курдов
алеппо, сирия, в мире
ДОХА, 22 дек - РИА Новости. Один человек погиб, несколько получили ранения в результате обстрела курдскими формированиями из "Сирийских демократических сил" жилого района в городе Алеппо на севере Сирии, сообщает телеканал Syria TV со ссылкой на своего корреспондента на месте.
По его информации, курдские силы открыли хаотичный огонь из минометов и предприняли ракетный обстрел районов Аль-Джамилийя и ас-Сарьян.
"В результате обстрела жилого района возле моста Ар-Рази в Алеппо со стороны "Сирийских демократических сил" погиб один мирный житель, еще несколько получили ранения", - сообщает телеканал.
Бойцы СДС в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Курды опровергли заявления Дамаска о нападении на блокпосты армии в Алеппо
АлеппоСирияВ мире
 
 
