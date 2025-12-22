https://ria.ru/20251222/aleppo-2063955922.html
В Алеппо человек погиб при обстреле со стороны курдов
В Алеппо человек погиб при обстреле со стороны курдов
В Алеппо человек погиб при обстреле со стороны курдов
Один человек погиб, несколько получили ранения в результате обстрела курдскими формированиями из "Сирийских демократических сил" жилого района в городе Алеппо... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T20:16:00+03:00
2025-12-22T20:16:00+03:00
2025-12-22T20:26:00+03:00
В Алеппо человек погиб при обстреле со стороны курдов
В Алеппо человек погиб при обстреле со стороны курдских формирований