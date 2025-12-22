МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Кража российских активов моментально вызвала бы в мире недоверие к европейской финансовой системе, что привело бы к оттоку средств из европейских банков, а это означало бы крах всей банковской системы ЕС, заявил РИА Новости израильский аналитик, кандидат политических наук, эксперт по международным конфликтам Юрий Бочаров.

Бочаров также отметил, что на сцену вышла реальность: финансовые структуры ЕС — банки, депозитарии и регуляторы — без камер и аплодисментов вежливо, но доходчиво объяснили политикам, где заканчивается демократическое вдохновение и начинается бухгалтерия.

"В результате политикам предложили компромисс, от которого невозможно отказаться: хотите финансировать войну — берите кредит. Кредит — у тех же банков. Под проценты. Под гарантии бюджета ЕС. Без риска подрыва доверия. Европа внезапно обнаружила, что она не богом избранный арбитр мировой морали, а всего лишь один из игроков в глобальной финансовой системе — и далеко не самый независимый. Когда на сцену вышли реальные управляющие миром — финансовые структуры, политический пафос быстро закончился", - подытожил собеседник агентства.