Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал решение ЕС об отказе от изъятия российских активов - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:06 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/aktivy-2063733040.html
Эксперт прокомментировал решение ЕС об отказе от изъятия российских активов
Эксперт прокомментировал решение ЕС об отказе от изъятия российских активов - РИА Новости, 22.12.2025
Эксперт прокомментировал решение ЕС об отказе от изъятия российских активов
Отсутствие решения Евросоюза о передаче Украине замороженных российских активов может свидетельствовать, что на Западе осознали отсутствие ожидаемой выгоды от... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T07:06:00+03:00
2025-12-22T07:06:00+03:00
в мире
россия
украина
брюссель
виктор орбан
владимир путин
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20251221/afera-2063706313.html
https://ria.ru/20251219/evrosojuz-2063117946.html
https://ria.ru/20251218/aktivy-2062816991.html
россия
украина
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, брюссель, виктор орбан, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Брюссель, Виктор Орбан, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России
Эксперт прокомментировал решение ЕС об отказе от изъятия российских активов

РИА Новости: Атык заявил, что ЕС не принял решение об активах, опасаясь провала

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 22 дек - РИА Новости. Отсутствие решения Евросоюза о передаче Украине замороженных российских активов может свидетельствовать, что на Западе осознали отсутствие ожидаемой выгоды от санкционной политики, такое мнение выразил РИА Новости турецкий финансовый аналитик Эрдал Атык.
На прошлой неделе в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет. Решение Евросоюза выдать Киеву кредит из средств европейских налогоплательщиков, а не замороженные российские активы стало политическим ударом для канцлера Германии и главы Еврокомиссии, написала газета Financial Times.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
"Передать без вопросов". В Британии резко высказались о российских активах
Вчера, 21:46
"На саммите ЕС так и не было принято решение о конфискации российских средств, поскольку в Брюсселе начали учитывать возможные жесткие последствия такого шага со стороны Москвы", - заявил собеседник агентства.
Эксперт отметил, что Бельгия, которой в конечном итоге пришлось бы юридически оформлять изъятие активов, "вздохнула с облегчением", осознавая масштабы потенциальных рисков.
"Экономические санкции наносят ущерб не только России, но и США и странам Евросоюза, однако на Западе это понимание пришло далеко не сразу, но всё же пришло осознание", - заявил Атык.
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что это может привести к прямым потерям, связанным с фундаментальными основами современного финансового миропорядка.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Никто в ЕС не хочет, чтобы России вернули активы, заявил премьер Бельгии
19 декабря, 09:44
Еврокомиссия одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Заморозка активов России усиливает БРИКС, считает аналитик
18 декабря, 07:03
 
В миреРоссияУкраинаБрюссельВиктор ОрбанВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссияG7Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала