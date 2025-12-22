Эксперт прокомментировал решение ЕС об отказе от изъятия российских активов

АНКАРА, 22 дек - РИА Новости. Отсутствие решения Евросоюза о передаче Украине замороженных российских активов может свидетельствовать, что на Западе осознали отсутствие ожидаемой выгоды от санкционной политики, такое мнение выразил РИА Новости турецкий финансовый аналитик Эрдал Атык.

"На саммите ЕС так и не было принято решение о конфискации российских средств, поскольку в Брюсселе начали учитывать возможные жесткие последствия такого шага со стороны Москвы", - заявил собеседник агентства.