Рейтинг@Mail.ru
Умер актер из "Брата" Ермилов - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/akter-2063864639.html
Умер актер из "Брата" Ермилов
Умер актер из "Брата" Ермилов - РИА Новости, 22.12.2025
Умер актер из "Брата" Ермилов
Российский актер Владимир Ермилов умер на 67 году жизни, сообщает издание "Аргументы и факты" со ссылкой на слова родственников. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T15:26:00+03:00
2025-12-22T15:26:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063864390_0:0:617:347_1920x0_80_0_0_fb7624cef314787a4fb279912d947fa8.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063864390_11:0:474:347_1920x0_80_0_0_a9b95dfa67761b9597bcd25cef36fe43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Умер актер из "Брата" Ермилов

Актер Владимир Ермилов из фильма "Брат" умер на 67 году жизни

© СТВ (1997)Кадр из фильма "Брат"
Кадр из фильма Брат - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© СТВ (1997)
Кадр из фильма "Брат". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российский актер Владимир Ермилов умер на 67 году жизни, сообщает издание "Аргументы и факты" со ссылкой на слова родственников.
"Похороны, предварительно, 27 декабря на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. Сейчас ждем результаты вскрытия", — цитирует издание слова близких актера.
По словам родственников, актер страдал от проблем с сердцем, несколько дней назад его выписали из больницы.
Актер запомнился зрителям ролями второго плана, одной из которых стал образ скандального супруга трамвайного водителя в картине "Брат". Во время съемок его случайно ранил Сергей Бодров.
Ермилов сыграл в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург" и "Ментовские войны", а также в фильмах "Комедия строгого режима", "Утомленные солнцем 2: Цитадель" и "Майор Гром: Чумной доктор".
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала