Умер актер из "Брата" Ермилов

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российский актер Владимир Ермилов умер на 67 году жизни, сообщает издание "Аргументы и факты" со ссылкой на слова родственников.

"Похороны, предварительно, 27 декабря на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. Сейчас ждем результаты вскрытия", — цитирует издание слова близких актера.

По словам родственников, актер страдал от проблем с сердцем, несколько дней назад его выписали из больницы.

Актер запомнился зрителям ролями второго плана, одной из которых стал образ скандального супруга трамвайного водителя в картине "Брат". Во время съемок его случайно ранил Сергей Бодров.