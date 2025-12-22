https://ria.ru/20251222/akter-2063864639.html
Российский актер Владимир Ермилов умер на 67 году жизни, сообщает издание "Аргументы и факты" со ссылкой на слова родственников. РИА Новости, 22.12.2025
Умер актер из "Брата" Ермилов
Актер Владимир Ермилов из фильма "Брат" умер на 67 году жизни
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
Российский актер Владимир Ермилов умер на 67 году жизни, сообщает
издание "Аргументы и факты" со ссылкой на слова родственников.
"Похороны, предварительно, 27 декабря на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. Сейчас ждем результаты вскрытия", — цитирует издание слова близких актера.
По словам родственников, актер страдал от проблем с сердцем, несколько дней назад его выписали из больницы.
Актер запомнился зрителям ролями второго плана, одной из которых стал образ скандального супруга трамвайного водителя в картине "Брат". Во время съемок его случайно ранил Сергей Бодров.
Ермилов сыграл в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург" и "Ментовские войны", а также в фильмах "Комедия строгого режима", "Утомленные солнцем 2: Цитадель" и "Майор Гром: Чумной доктор".