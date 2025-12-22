Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" протестировал сервис посадки в самолет по биометрии - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 22.12.2025 (обновлено: 10:41 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/aeroflot-2063769879.html
"Аэрофлот" протестировал сервис посадки в самолет по биометрии
"Аэрофлот" протестировал сервис посадки в самолет по биометрии - РИА Новости, 22.12.2025
"Аэрофлот" протестировал сервис посадки в самолет по биометрии
Авиакомпания "Аэрофлот" успешно протестировала сервис "Мигом", позволяющий проходить предполетные проверки без паспорта - по биометрии, первые пассажиры смогут... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T10:33:00+03:00
2025-12-22T10:41:00+03:00
аэрофлот
пулково (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031896357_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_b918d34a5e821d1ce8ca4c125ce2f99e.jpg
https://ria.ru/20251215/aeroflot-2062020607.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031896357_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e86b8b2a20f4112cca9b2a78cb2b7df4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аэрофлот, пулково (аэропорт)
Аэрофлот, Пулково (аэропорт)
"Аэрофлот" протестировал сервис посадки в самолет по биометрии

"Аэрофлот" успешно протестировал сервис посадки на самолет по биометрии

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" успешно протестировала сервис "Мигом", позволяющий проходить предполетные проверки без паспорта - по биометрии, первые пассажиры смогут воспользоваться им во второй половине 2026 года, сообщила авиакомпания.
"Аэрофлот совместно с аэропортом "Пулково" и Центром биометрических технологий в декабре успешно протестировали сервис "Мигом", обеспечивающий прохождение предполетных проверок по биометрии – без предъявления паспорта... Ожидается, что первые пассажиры смогут воспользоваться сервисом "Мигом" уже во второй половине 2026 года", - говорится в сообщении.
Стенд авиакомпании Аэрофлот на ВЭФ-2025 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
"Аэрофлот" расширил продажу субсидированных билетов
15 декабря, 02:11
 
АэрофлотПулково (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала