"Аэрофлот" протестировал сервис посадки в самолет по биометрии

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" успешно протестировала сервис "Мигом", позволяющий проходить предполетные проверки без паспорта - по биометрии, первые пассажиры смогут воспользоваться им во второй половине 2026 года, сообщила авиакомпания.