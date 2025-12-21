Синоптик рассказал, как вырастут сугробы в Центральной России к Новому году

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Высота сугробов в Центральной России к Новому году составит 13 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что в утренние часы воскресенья через столичный регион пройдет атмосферный фронт, отметившись скоротечными снегом - землю символически присыплет снежным покровом менее одного сантиметра, температура воздуха составит около нуля градусов.

"По уточненным данным, ожидается, что появившийся сегодня небольшой снежный покров будет постепенно увеличиваться и к следующим выходным достигнет 5-7 сантиметров, а к Новому году высота сугробов составит 13 сантиметров", - рассказал Тишковец

Он уточнил, что в течение воскресенья Центральная Россия будет находиться на орбите влияния североатлантического циклона, а к вечеру к берегам Москвы-реки прорвется вторичный фронт, сопровождаемый зарядами снега.

"Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха минус 1 - плюс 2. Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр ртутного столба", - подчеркнул Тишковец.

Он отметил, что 22 декабря в тыловой части циклона пройдут кратковременные снегопады.