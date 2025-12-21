Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области женщина погибла в ДТП с автобусом
20:37 21.12.2025
В Саратовской области женщина погибла в ДТП с автобусом
В Саратовской области женщина погибла в ДТП с автобусом - РИА Новости, 21.12.2025
В Саратовской области женщина погибла в ДТП с автобусом
Женщина-пешеход погибла в ДТП с автобусом в Саратовской области, следовавшим по маршруту Пенза-Балаково, сообщили в региональной Госавтоинспекции. РИА Новости, 21.12.2025
происшествия
саратовская область
вольский район
гибдд мвд рф
саратовская область
вольский район
происшествия, саратовская область, вольский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Саратовская область, Вольский район, ГИБДД МВД РФ
В Саратовской области женщина погибла в ДТП с автобусом

В Саратовской области женщина погибла в ДТП с автобусом из Пензы

САРАТОВ, 21 дек - РИА Новости. Женщина-пешеход погибла в ДТП с автобусом в Саратовской области, следовавшим по маршруту Пенза-Балаково, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Вольском районе, по предварительным данным, в 19.25 вблизи села Нижняя Чернавка водитель 1965 года рождения, управляя автобусом Iveko (маршрут Пенза-Балаково), в пути следования допустил наезд на пешехода женщину. В результате ДТП пешеход погибла", - рассказали в областном управлении ГАИ.
Там добавили, что водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Личность погибшей выясняется. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства ДТП.
В Удмуртии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП со школьным автобусом
Происшествия
 
 
