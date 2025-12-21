https://ria.ru/20251221/zhenschina-2063696817.html
В Саратовской области женщина погибла в ДТП с автобусом
Женщина-пешеход погибла в ДТП с автобусом в Саратовской области, следовавшим по маршруту Пенза-Балаково, сообщили в региональной Госавтоинспекции. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T20:37:00+03:00
происшествия
саратовская область
вольский район
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063696277_0:354:567:672_1920x0_80_0_0_3a26977bed5938bdb228478e2d3a49b0.jpg
В Саратовской области женщина погибла в ДТП с автобусом
