У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло к востоку от филиппинского острова Минданао, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 21.12.2025
У филиппинского острова Минданао произошло землетрясение магнитудой 5,7