У японской префектуры Аомори произошло землетрясение

ТОКИО, 21 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в воскресенье к востоку от японской префектуры Аомори, угрозы цунами нет.

По данным Главного метеорологического агентства, толчки были зафиксированы в 10.29 по местному времени (04.29 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров под водой.

Сообщений о пострадавших и сбоев в работе расположенных в регионе АЭС нет.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в районе северной префектуры Аомори 8 декабря, была объявлена угроза цунами вдоль северо-восточного побережья основного острова Хонсю и восточного побережья самого северного японского острова Хоккайдо . Максимальная высота цунами составила 70 сантиметров. Угроза цунами была снята примерно через шесть часов после землетрясения. Очаг землетрясения залегал на глубине 54 километра у восточного побережья префектуры Аомори. Максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной шкале, принятой в Японии

При землетрясении пострадали 47 человек.