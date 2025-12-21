Рейтинг@Mail.ru
У японской префектуры Аомори произошло землетрясение
05:14 21.12.2025
У японской префектуры Аомори произошло землетрясение
У японской префектуры Аомори произошло землетрясение - РИА Новости, 21.12.2025
У японской префектуры Аомори произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в воскресенье к востоку от японской префектуры Аомори, угрозы цунами нет.
в мире
аомори (префектура)
япония
хоккайдо
аомори (префектура)
япония
хоккайдо
2025
в мире, аомори (префектура), япония, хоккайдо
В мире, Аомори (префектура), Япония, Хоккайдо
У японской префектуры Аомори произошло землетрясение

У японской префектуры Аомори произошло землетрясение магнитудой 5,5

ТОКИО, 21 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в воскресенье к востоку от японской префектуры Аомори, угрозы цунами нет.
По данным Главного метеорологического агентства, толчки были зафиксированы в 10.29 по местному времени (04.29 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров под водой.
Сообщений о пострадавших и сбоев в работе расположенных в регионе АЭС нет.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в районе северной префектуры Аомори 8 декабря, была объявлена угроза цунами вдоль северо-восточного побережья основного острова Хонсю и восточного побережья самого северного японского острова Хоккайдо. Максимальная высота цунами составила 70 сантиметров. Угроза цунами была снята примерно через шесть часов после землетрясения. Очаг землетрясения залегал на глубине 54 километра у восточного побережья префектуры Аомори. Максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной шкале, принятой в Японии.
При землетрясении пострадали 47 человек.
Правительство и метеорологическое управление Японии выпустили предупреждение о росте в 10 раз риска гигантского землетрясения в районах самого северного острова Хоккайдо и Санрику на северо-востоке Японии в течение недели. Оно было снято в полночь 16 декабря.
