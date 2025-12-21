Рейтинг@Mail.ru
Зеленский анонсировал новые санкции - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:31 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/zelenskiy-2063710552.html
Зеленский анонсировал новые санкции
Зеленский анонсировал новые санкции - РИА Новости, 21.12.2025
Зеленский анонсировал новые санкции
Владимир Зеленский анонсировал новые санкции со стороны Украины, не уточнив подробностей. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T22:31:00+03:00
2025-12-21T22:31:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062439072_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a365a5d512ed34d525666aa936edd631.jpg
https://ria.ru/20251221/mir-2063681128.html
https://ria.ru/20251130/ukraina-2058739876.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062439072_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_393f9d010b76232159195e7102f10ae5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, киев
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Киев
Зеленский анонсировал новые санкции

Зеленский анонсировал новые санкции со стороны Украины

© AP Photo / Peter DejongВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский анонсировал новые санкции со стороны Украины, не уточнив подробностей.
"Будут новые решения о санкциях с нашей стороны", - заявил Зеленский в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
На Западе набросились на Зеленского после заявления о переговорах в Майами
Вчера, 18:58
О каких санкциях идет речь и против кого они будут направлены, Зеленский не пояснил.
Санкции, вводимые Киевом, традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
Киевский режим не раз вводил санкции против РФ, однако они не имеют никаких практических последствий. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, санкции Киева против ряда российских политиков не требуют ответа.
Бывший секретарь СНБО Украины Алексей Данилов  - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Экс-глава СНБО Украины мог торговать санкционными списками, считает эксперт
30 ноября, 15:09
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала