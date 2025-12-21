Рейтинг@Mail.ru
У Зеленского нет шансов победить на выборах, заявил сербский журналист - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:23 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/zelenskij-2063586061.html
У Зеленского нет шансов победить на выборах, заявил сербский журналист
У Зеленского нет шансов победить на выборах, заявил сербский журналист - РИА Новости, 21.12.2025
У Зеленского нет шансов победить на выборах, заявил сербский журналист
У Владимира Зеленского нет шансов победить на выборах, заявил РИА Новости сербский журналист Марио Бойич в ходе своего визита в Донбасс. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T02:23:00+03:00
2025-12-21T02:23:00+03:00
в мире
сша
донбасс
украина
владимир зеленский
дональд трамп
евросоюз
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:55:2961:1721_1920x0_80_0_0_c13a5e4d467af2741b9ef2ac3fbce292.jpg
https://ria.ru/20251220/peskov-2063558641.html
сша
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_42:0:2623:1936_1920x0_80_0_0_c458fed5e41b56789ba4c88fdfed4a02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, донбасс, украина, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз, дело миндича
В мире, США, Донбасс, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Евросоюз, Дело Миндича
У Зеленского нет шансов победить на выборах, заявил сербский журналист

РИА Новости: журналист Бойич считает невозможной победу Зеленского на выборах

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. У Владимира Зеленского нет шансов победить на выборах, заявил РИА Новости сербский журналист Марио Бойич в ходе своего визита в Донбасс.
"Не существует шанса, что он победит на каких-либо выборах, поэтому ЕС и Зеленский хотят, чтобы война продолжалась все дольше, и поэтому украинцы должны выйти на улицы как можно раньше", - сказал РИА Новости Бойич.
О необходимости выборов на Украине заявлял президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Зеленский, говоря о выборах, путается в показаниях, заявил Песков
Вчера, 19:40
 
В миреСШАДонбассУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампЕвросоюзДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала