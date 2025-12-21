https://ria.ru/20251221/zelenskij-2063586061.html
У Зеленского нет шансов победить на выборах, заявил сербский журналист
У Владимира Зеленского нет шансов победить на выборах, заявил РИА Новости сербский журналист Марио Бойич в ходе своего визита в Донбасс. РИА Новости, 21.12.2025
РИА Новости: журналист Бойич считает невозможной победу Зеленского на выборах