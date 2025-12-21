https://ria.ru/20251221/zasedanie-2063663715.html
Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета
Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T16:49:00+03:00
2025-12-21T16:49:00+03:00
2025-12-21T16:55:00+03:00
