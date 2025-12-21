Рейтинг@Mail.ru
Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 21.12.2025 (обновлено: 16:55 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/zasedanie-2063663715.html
Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета
Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 21.12.2025
Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета
Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T16:49:00+03:00
2025-12-21T16:55:00+03:00
индонезия
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
высший эвразийский экономический совет (веэс)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251221/peskov-2063625596.html
индонезия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индонезия, россия, владимир путин, евразийский экономический союз, высший эвразийский экономический совет (веэс), в мире
Индонезия, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Высший эвразийский экономический совет (ВЕЭС), В мире
Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета

РИА Новости: Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета, передаёт корреспондент РИА Новости.
Заседание стартует в узком составе и затем продолжится в расширенном.
Участники заседания в северной столице планируют в понедельник обсудить актуальные вопросы деятельности ЕАЭС и наметить ориентиры для дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка Союза, а также утвердить ряд значимых документов и решений. В частности, ожидается подписание Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией.
Путин подчеркивал, что Россия высоко ценит взаимовыгодное многоплановое сотрудничество с партнёрами по ЕАЭС и искренне заинтересована в активизации совместной работы по всестороннему укреплению объединения.
Флаги стран участниц Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Песков оценил предновогодние встречи лидеров стран СНГ и ЕАЭС
Вчера, 11:57
 
ИндонезияРоссияВладимир ПутинЕвразийский экономический союзВысший эвразийский экономический совет (ВЕЭС)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала