Тестовый запуск Starship подверг опасности пассажирские самолеты, пишет WSJ

"Пилотам, находившимся к северу от Сан-Хуана, нужно было принять решение: продолжить полёт через возможное поле обломков ракеты или рисковать остаться без топлива над водой... Документы федерального управления гражданской авиации показывают, что взрыв космического корабля Starship компании SpaceX 16 января представлял для самолётов в воздухе большую опасность, чем было известно общественности. После взрыва космического корабля SpaceX в январе два рейсовых самолёта и один бизнес-джет объявили о нехватке топлива и пролетели через зону с закрытым доступом, где находились обломки ракеты. Согласно документам, взрыв разбрасывал горящие обломки по некоторым районам Карибского региона в течение примерно 50 минут. Попадание обломка в летящий самолёт могло иметь катастрофические последствия: серьёзные повреждения самолётов и гибель пассажиров", - говорится в сообщении.