Рейтинг@Mail.ru
Тестовый запуск Starship подверг опасности пассажирские самолеты, пишет WSJ - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/zapusk-2063631717.html
Тестовый запуск Starship подверг опасности пассажирские самолеты, пишет WSJ
Тестовый запуск Starship подверг опасности пассажирские самолеты, пишет WSJ - РИА Новости, 21.12.2025
Тестовый запуск Starship подверг опасности пассажирские самолеты, пишет WSJ
Тестовый запуск космического корабля Starship американской компании SpaceX в январе текущего года, который потерпел крушение, подверг серьёзной опасности... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T12:52:00+03:00
2025-12-21T12:52:00+03:00
в мире
карибское море
майами
сан-хуан (аргентина)
илон маск
spacex
faa
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003621817_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_ab94fef8f8b15d4b7f8962f461700bd4.jpg
https://ria.ru/20250528/starship-2019464242.html
https://ria.ru/20250619/raketa--2023895279.html
карибское море
майами
сан-хуан (аргентина)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003621817_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_4e86d68c28e55788954852030cf14b0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, карибское море, майами, сан-хуан (аргентина), илон маск, spacex, faa
В мире, Карибское море, Майами, Сан-Хуан (Аргентина), Илон Маск, SpaceX, FAA
Тестовый запуск Starship подверг опасности пассажирские самолеты, пишет WSJ

WSJ: запуск Starship в январе подверг опасности несколько пассажирских самолетов

© AP Photo / Eric GayЗапуск ракеты Starship во время испытательного полета с базы Starbase в Техасе
Запуск ракеты Starship во время испытательного полета с базы Starbase в Техасе - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Eric Gay
Запуск ракеты Starship во время испытательного полета с базы Starbase в Техасе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Тестовый запуск космического корабля Starship американской компании SpaceX в январе текущего года, который потерпел крушение, подверг серьёзной опасности несколько пассажирских самолётов, пролетавших над Карибским морем, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на поступившие в её распоряжение документы федерального управления гражданской авиации США (FAA).
Как пишет издание, в документах говорится, что SpaceX не уведомила федеральное управление гражданской авиации о взрыве сразу по официальной горячей линии, несмотря на то, что ведомство требует от операторов запуска использовать горячую линию для быстрого оповещения, поскольку диспетчерам необходима информация о зонах обломков, чтобы предупредить пилотов и вывести их из опасной зоны. Согласно документам, диспетчеры в Майами впервые узнали о взрыве Starship от пилотов, увидевших обломки, а другие сотрудники FAA узнали об этом через внутренний чат. По информации издания, под риск попали три самолёта, на бортах которых находились в общей сложности 450 человек. Указывается, что диспетчеры сообщили экипажу одного из них, что полёт через зону возможного падения обломков ракеты можно совершить "только на свой страх и риск". Газета отмечает, что в итоге самолётам удалось благополучно приземлиться после объявления о нехватке топлива и пролёта через временную бесполётную зону.
Пуск ракеты Starship американской компании SpaceX в Техасе. 27 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Девятый пуск ракеты Starship закончился аварией
28 мая, 03:44
«

"Пилотам, находившимся к северу от Сан-Хуана, нужно было принять решение: продолжить полёт через возможное поле обломков ракеты или рисковать остаться без топлива над водой... Документы федерального управления гражданской авиации показывают, что взрыв космического корабля Starship компании SpaceX 16 января представлял для самолётов в воздухе большую опасность, чем было известно общественности. После взрыва космического корабля SpaceX в январе два рейсовых самолёта и один бизнес-джет объявили о нехватке топлива и пролетели через зону с закрытым доступом, где находились обломки ракеты. Согласно документам, взрыв разбрасывал горящие обломки по некоторым районам Карибского региона в течение примерно 50 минут. Попадание обломка в летящий самолёт могло иметь катастрофические последствия: серьёзные повреждения самолётов и гибель пассажиров", - говорится в сообщении.

По данным Wall Street Journal, в документах FAA также говорится, что авиадиспетчеры прилагали все усилия, чтобы самолёты не приближались к зонам обломков, но это увеличило их нагрузку и привело к "потенциально экстремальному риску для безопасности". Отмечается, что после крушения Starship по меньшей мере два самолёта пролетели слишком близко друг к другу, что вынудило диспетчера вмешаться с целью избежать столкновения.
«

"Некоторые пилоты и пассажиры на рейсах в Карибском бассейне могли из кабин и салонов их самолётов наблюдать за сыплющимися горящими обломками", - пишет газета.

Как указывает издание, в феврале FAA созвало группу экспертов для пересмотра мер по борьбе с рисками от космического мусора, возникающего из-за аварий, однако в августе проверка была прекращена: федеральное управление гражданской авиации заявило, что большинство рекомендаций уже были реализованы и ему необходимо проконсультироваться с другими экспертами, в том числе за пределами США.
В январе состоялся седьмой тестовый запуск космического корабля Starship с космодрома Starbase в Техасе, но через некоторое время представители компании сообщили о его "быстром внеплановом демонтаже". При этом ракетный ускоритель Super Heavy успешно вернулся на стартовую площадку. Владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что крушение корабля Starship произошло из-за утечки кислорода или топлива.
Кадры взрыва ракеты Starship компании SpaceX, как сообщают американские СМИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Ракета Starship компании SpaceX взорвалась перед запуском
19 июня, 13:52
 
В миреКарибское мореМайамиСан-Хуан (Аргентина)Илон МаскSpaceXFAA
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала