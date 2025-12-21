Рейтинг@Mail.ru
Противники отношений России с КНДР пытаются мешать, заявила Захарова - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:01 21.12.2025 (обновлено: 20:13 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/zakharova-2063690547.html
Противники отношений России с КНДР пытаются мешать, заявила Захарова
Противники отношений России с КНДР пытаются мешать, заявила Захарова - РИА Новости, 21.12.2025
Противники отношений России с КНДР пытаются мешать, заявила Захарова
Противники сотрудничества РФ с КНДР не оставляют попыток вбить клин в стратегическое партнерство двух стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T20:01:00+03:00
2025-12-21T20:13:00+03:00
россия
кндр
политика
в мире
пхеньян
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg
https://ria.ru/20251221/zakharova-2063690740.html
https://ria.ru/20251220/zaharova-2063555861.html
россия
кндр
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_560:0:3289:2047_1920x0_80_0_0_75cf037a98528dd68bf8eb2bf3c48a01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кндр, политика, в мире, пхеньян, мария захарова
Россия, КНДР, Политика, В мире, Пхеньян, Мария Захарова
Противники отношений России с КНДР пытаются мешать, заявила Захарова

Захарова: противники сотрудничества РФ и КНДР пытаются вбить клин между странами

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк Мария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Противники сотрудничества РФ с КНДР не оставляют попыток вбить клин в стратегическое партнерство двух стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Противники нашего сотрудничества с КНДР не оставляют тщетных попыток вбить клин в российско-корейское всеобъемлющее стратегическое партнерство, посеять недоверие между союзными странами и народами России и КНДР", - заявила Захарова, текст ее заявления опубликован на сайте МИД РФ.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Захарова опровергла сообщения о переговорах России и Южной Кореи
Вчера, 20:01
Она напомнила, что российская позиция относительно сотрудничества с Пхеньяном последовательна и носит принципиальный характер, не подвержена политической конъюнктуре, основывается на долгосрочных стратегических национальных интересах наших стран в соответствии с духом и буквой Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве от 19 июня 2024 года.
"Любые попытки подорвать братское союзничество Москвы и Пхеньяна, скреплённое кровью в борьбе с общими врагами, обречены на провал. Народ России никогда не забудет помощи, оказанной КНДР в освобождении нашей Родины от украинских нацистов", - заверила она.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Захарова шутя поздравила силовиков после запуска в Киеве дрона с флагом
20 декабря, 19:21
 
РоссияКНДРПолитикаВ миреПхеньянМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала