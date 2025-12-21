https://ria.ru/20251221/yuzhnaya-2063629168.html
ВСУ за сутки потеряли до 215 боевиков в зоне действий "Южной" группировки
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 215 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль Stryker производства США в... РИА Новости, 21.12.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
спецоперация
донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Спецоперация
ВСУ за сутки потеряли до 215 боевиков в зоне действий "Южной" группировки
МО РФ: "Южная" группировка заняла более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО