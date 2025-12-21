Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Японии предупредил о последствиях обладания ядерным оружием - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:58 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/yaponiya-2063598259.html
Экс-премьер Японии предупредил о последствиях обладания ядерным оружием
Экс-премьер Японии предупредил о последствиях обладания ядерным оружием - РИА Новости, 21.12.2025
Экс-премьер Японии предупредил о последствиях обладания ядерным оружием
Бывший премьер-министр Японии Сигэру Исиба, комментируя в эфире телеканала Fuji TV резонансные высказывания представителя канцелярии правительства о... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T06:58:00+03:00
2025-12-21T06:58:00+03:00
в мире
япония
фукуока (город)
токио
сигэру исиба
санаэ такаити
минору кихара
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975345024_0:53:3000:1741_1920x0_80_0_0_900861d972b9ca1ba64d4703ddb169c7.jpg
https://ria.ru/20251219/yaponiya-2063097668.html
https://ria.ru/20251030/oruzhie-2051953661.html
https://ria.ru/20251111/yaponiya-2054351975.html
япония
фукуока (город)
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975345024_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_eb66394922eb8846bb77ee174da416ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, фукуока (город), токио, сигэру исиба, санаэ такаити, минору кихара, магатэ
В мире, Япония, Фукуока (город), Токио, Сигэру Исиба, Санаэ Такаити, Минору Кихара, МАГАТЭ
Экс-премьер Японии предупредил о последствиях обладания ядерным оружием

Экс-премьер Японии Исиба: ядерное оружие не принесет выгоды

© AP Photo / Charly TriballeauСигэру Исиба
Сигэру Исиба - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Charly Triballeau
Сигэру Исиба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 21 дек - РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии Сигэру Исиба, комментируя в эфире телеканала Fuji TV резонансные высказывания представителя канцелярии правительства о необходимости ядерного оружия, заявил, что такой шаг "для Японии ни при каких обстоятельствах не был бы в плюс".
Выступая в Фукуоке, Исиба подчеркнул, что подобные заявления являются частным мнением, высказанным неофициально, и не отражают государственную позицию.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Власти Японии отреагировали на слова чиновника про ЯО
19 декабря, 06:36
"Если Япония будет обладать ядерным оружием, ей придется выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и покинуть МАГАТЭ. В таком случае рухнет и сама основа нашей атомной энергетической политики, которая сегодня поддерживает энергобезопасность страны", - цитирует телеканал слова бывшего главы правительства.
По словам Исибы, несмотря на тот факт, что ядерное оружие имеет определенное значение с точки зрения безопасности, для Японии подобный шаг принес бы больше рисков, чем выгод.
Агентство Киодо 18 декабря сообщило, что один из представителей канцелярии премьер-министра Японии Санаэ Такаити, курирующий вопросы национальной безопасности, заявил о необходимости обладания ядерным оружием, что может вызвать резонанс как внутри страны, так и за её пределами. Отмечалось, что общение с чиновником было неофициальным и проходило на условиях не публиковать информацию. Тем не менее Киодо сочло нужным обнародовать слова госслужащего.
Вместе с этим, по данным Киодо, источник одновременно отметил, что реализация такого шага в действительности не является простой, так как "это не та вещь, которую можно просто пойти и купить, как в круглосуточном магазине". Собеседник прессы также подчеркнул, что не обсуждал пересмотр трех безъядерных принципов с премьер-министром Санаэ Такаити, указав при этом, что данная тема способна расколоть общественное мнение.
Океанская многоцелевая система Посейдон - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"Все засуетились". В Японии оценили новое российское оружие
30 октября, 20:00
Подобная позиция уже вызвала критику не только со стороны оппозиции, но и внутри правящей партии, так как она существенно расходится с официальной линией Токио как единственной в мире страны, пережившей атомные бомбардировки, и последовательно выступающей за построение "мира без ядерного оружия".
В свою очередь, генеральный секректарь кабинета министров Минору Кихара заявил, что правительство Японии продолжит придерживаться традиционных принципов "не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие".
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Премьер Японии ушла от прямого ответа на вопрос о "неядерных принципах"
11 ноября, 23:11
 
В миреЯпонияФукуока (город)ТокиоСигэру ИсибаСанаэ ТакаитиМинору КихараМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала