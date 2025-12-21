Экс-премьер Японии предупредил о последствиях обладания ядерным оружием

ТОКИО, 21 дек - РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии Сигэру Исиба, комментируя в эфире телеканала Fuji TV резонансные высказывания представителя канцелярии правительства о необходимости ядерного оружия, заявил, что такой шаг "для Японии ни при каких обстоятельствах не был бы в плюс".
Власти Японии отреагировали на слова чиновника про ЯО
19 декабря, 06:36
"Если Япония будет обладать ядерным оружием, ей придется выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и покинуть МАГАТЭ. В таком случае рухнет и сама основа нашей атомной энергетической политики, которая сегодня поддерживает энергобезопасность страны", - цитирует телеканал слова бывшего главы правительства.
По словам Исибы, несмотря на тот факт, что ядерное оружие имеет определенное значение с точки зрения безопасности, для Японии подобный шаг принес бы больше рисков, чем выгод.
Агентство Киодо 18 декабря сообщило, что один из представителей канцелярии премьер-министра Японии Санаэ Такаити, курирующий вопросы национальной безопасности, заявил о необходимости обладания ядерным оружием, что может вызвать резонанс как внутри страны, так и за её пределами. Отмечалось, что общение с чиновником было неофициальным и проходило на условиях не публиковать информацию. Тем не менее Киодо сочло нужным обнародовать слова госслужащего.
Вместе с этим, по данным Киодо, источник одновременно отметил, что реализация такого шага в действительности не является простой, так как "это не та вещь, которую можно просто пойти и купить, как в круглосуточном магазине". Собеседник прессы также подчеркнул, что не обсуждал пересмотр трех безъядерных принципов с премьер-министром Санаэ Такаити, указав при этом, что данная тема способна расколоть общественное мнение.
"Все засуетились". В Японии оценили новое российское оружие
30 октября, 20:00
Подобная позиция уже вызвала критику не только со стороны оппозиции, но и внутри правящей партии, так как она существенно расходится с официальной линией Токио как единственной в мире страны, пережившей атомные бомбардировки, и последовательно выступающей за построение "мира без ядерного оружия".
В свою очередь, генеральный секректарь кабинета министров Минору Кихара заявил, что правительство Японии продолжит придерживаться традиционных принципов "не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие".