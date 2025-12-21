Экс-премьер Японии предупредил о последствиях обладания ядерным оружием

По словам Исибы, несмотря на тот факт, что ядерное оружие имеет определенное значение с точки зрения безопасности, для Японии подобный шаг принес бы больше рисков, чем выгод.

Вместе с этим, по данным Киодо, источник одновременно отметил, что реализация такого шага в действительности не является простой, так как "это не та вещь, которую можно просто пойти и купить, как в круглосуточном магазине". Собеседник прессы также подчеркнул, что не обсуждал пересмотр трех безъядерных принципов с премьер-министром Санаэ Такаити, указав при этом, что данная тема способна расколоть общественное мнение.