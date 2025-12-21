Япония запустит проект по созданию национального ИИ

ТОКИО, 21 дек — РИА Новости. Власти Японии совместно с частным сектором запустят масштабный проект по разработке национальной системы искусственного интеллекта общей стоимостью около 3 триллиона иен (примерно 19 миллиардов долларов), пишет газета Власти Японии совместно с частным сектором запустят масштабный проект по разработке национальной системы искусственного интеллекта общей стоимостью около 3 триллиона иен (примерно 19 миллиардов долларов), пишет газета "Иомиури" со ссылкой на проект плана.

Как ожидается, весной следующего года компания SoftBank и ещё более десяти японских компаний создадут новое предприятие для разработки крупнейшей в стране базовой модели ИИ. Проект призван сократить отставание Японии от США Китая , которые сейчас значительно опережают её в сфере ИИ.

Новая компания будет создана при ведущей роли SoftBank и объединит порядка 100 специалистов из отобранных в рамках конкурса компаний, включая инженеров SoftBank и разработчиков компании Preferred Networks.

Разрабатываемая модель должна достичь уровня одного триллиона параметров, сопоставимого с ведущими мировыми разработками США и Китая. Её планируется открыть для японских компаний, чтобы они могли адаптировать её под собственные нужды — от промышленности до робототехники.

Для обучения модели компания закупит крупные объёмы высокопроизводительных полупроводников американской NVIDIA и создаст масштабную вычислительную инфраструктуру. Из-за высокой стоимости проекта государство намерено частично субсидировать инфраструктурные расходы, а также поддержать сбор и приобретение данных для обучения ИИ.

В частности, правительство намерено вложить около 1 триллиона иен (около 6,3 миллиарда долларов) в течение пяти лет, начиная с 2026 финансового года. При этом, в проект бюджета на 2026 год предполагается включить более 300 миллиардов иен (свыше 1,9 миллиарда долларов) соответствующих расходов.

Компания SoftBank, в свою очередь, намерена вложить около 2 триллионов иен (примерно 12,7 миллиарда долларов) в течение шести лет в строительство и эксплуатацию дата-центров, которые будут использоваться для разработки и предоставления ИИ. В SoftBank рассчитывают, что развитие национального ИИ станет стимулом для появления новых продуктов и сервисов и сформирует значительный внутренний спрос, который позволит окупить масштабные инвестиции.

В настоящее время компания уже строит дата-центры в городе Томакомаи на Хоккайдо и в городе Сакаи в префектуре Осака , которые планируется ввести в эксплуатацию к 2026 финансовому году. Именно эти объекты, как ожидается, станут основой инфраструктуры для национального ИИ.