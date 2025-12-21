Рейтинг@Mail.ru
Япония запустит проект по созданию национального ИИ - РИА Новости, 21.12.2025
06:44 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/yaponiya-2063597543.html
Япония запустит проект по созданию национального ИИ
Япония запустит проект по созданию национального ИИ
2025-12-21T06:44:00+03:00
2025-12-21T06:44:00+03:00
технологии
япония
сша
китай
softbank
япония
сша
китай
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
технологии, япония, сша, китай, softbank
Технологии, Япония, США, Китай, SoftBank
Япония запустит проект по созданию национального ИИ

Япония запустит проект по созданию национального ИИ стоимостью три триллиона иен

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета
Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета. Архивное фото
ТОКИО, 21 дек — РИА Новости. Власти Японии совместно с частным сектором запустят масштабный проект по разработке национальной системы искусственного интеллекта общей стоимостью около 3 триллиона иен (примерно 19 миллиардов долларов), пишет газета "Иомиури" со ссылкой на проект плана.
Как ожидается, весной следующего года компания SoftBank и ещё более десяти японских компаний создадут новое предприятие для разработки крупнейшей в стране базовой модели ИИ. Проект призван сократить отставание Японии от США и Китая, которые сейчас значительно опережают её в сфере ИИ.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Технологии ИИ совершили большой шаг вперед за год, заявил Песков
18 декабря, 19:32
Новая компания будет создана при ведущей роли SoftBank и объединит порядка 100 специалистов из отобранных в рамках конкурса компаний, включая инженеров SoftBank и разработчиков компании Preferred Networks.
Разрабатываемая модель должна достичь уровня одного триллиона параметров, сопоставимого с ведущими мировыми разработками США и Китая. Её планируется открыть для японских компаний, чтобы они могли адаптировать её под собственные нужды — от промышленности до робототехники.
Для обучения модели компания закупит крупные объёмы высокопроизводительных полупроводников американской NVIDIA и создаст масштабную вычислительную инфраструктуру. Из-за высокой стоимости проекта государство намерено частично субсидировать инфраструктурные расходы, а также поддержать сбор и приобретение данных для обучения ИИ.
В частности, правительство намерено вложить около 1 триллиона иен (около 6,3 миллиарда долларов) в течение пяти лет, начиная с 2026 финансового года. При этом, в проект бюджета на 2026 год предполагается включить более 300 миллиардов иен (свыше 1,9 миллиарда долларов) соответствующих расходов.
Изображение, сгенерированное ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Times оценила вероятность вымирания человечества из-за ИИ
1 августа, 17:16
Компания SoftBank, в свою очередь, намерена вложить около 2 триллионов иен (примерно 12,7 миллиарда долларов) в течение шести лет в строительство и эксплуатацию дата-центров, которые будут использоваться для разработки и предоставления ИИ. В SoftBank рассчитывают, что развитие национального ИИ станет стимулом для появления новых продуктов и сервисов и сформирует значительный внутренний спрос, который позволит окупить масштабные инвестиции.
В настоящее время компания уже строит дата-центры в городе Томакомаи на Хоккайдо и в городе Сакаи в префектуре Осака, которые планируется ввести в эксплуатацию к 2026 финансовому году. Именно эти объекты, как ожидается, станут основой инфраструктуры для национального ИИ.
В правительстве Японии подчёркивают, что ИИ напрямую влияет на промышленную конкурентоспособность и национальную безопасность, а чрезмерная зависимость от зарубежных разработок несёт стратегические риски, что и стало одной из причин запуска проекта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Песков призвал внедрять ИИ так, чтобы он не вредил
18 декабря, 18:20
 
