Бастрыкину доложат о расследовании взрыва в Химках, где погиб подросток
Бастрыкину доложат о расследовании взрыва в Химках, где погиб подросток - РИА Новости, 21.12.2025
Бастрыкину доложат о расследовании взрыва в Химках, где погиб подросток
Председателю СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту гибели подростка и травмирования двух человек от взрыва... РИА Новости, 21.12.2025
