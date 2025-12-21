Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкину доложат о расследовании взрыва в Химках, где погиб подросток - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/vzryv-2063630610.html
Бастрыкину доложат о расследовании взрыва в Химках, где погиб подросток
Бастрыкину доложат о расследовании взрыва в Химках, где погиб подросток - РИА Новости, 21.12.2025
Бастрыкину доложат о расследовании взрыва в Химках, где погиб подросток
Председателю СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту гибели подростка и травмирования двух человек от взрыва... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T12:37:00+03:00
2025-12-21T12:37:00+03:00
происшествия
россия
химки (городской округ в московской области)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988081644_0:258:1600:1158_1920x0_80_0_0_66a67f6826a42ed205b51cb19ffbc89a.jpg
https://ria.ru/20251221/malchik-2063623602.html
россия
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988081644_0:30:1600:1230_1920x0_80_0_0_761abda34902242de35c905033787f63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, химки (городской округ в московской области), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Химки (городской округ в Московской области), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкину доложат о расследовании взрыва в Химках, где погиб подросток

Бастрыкину доложат о расследовании дела о гибели подростка при взрыве в Химках

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Председателю СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту гибели подростка и травмирования двух человек от взрыва пиротехнического устройства в подмосковных Химках, сообщили в ведомстве.
По предварительным данным следствия, в Химках произошел взрыв пиротехнического устройства, в результате которого погиб 12-летний подросток. Еще один несовершеннолетний и 51-летняя женщина, находившаяся поблизости, пострадали. Они госпитализированы.
«
"Председатель Следственного комитета России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели подростка и травмирования двух человек в Московской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
В субботу в СК РФ сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
Врач идет по коридору в больнице - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавшего при взрыве в Химках мальчика
Вчера, 11:41
 
ПроисшествияРоссияХимки (городской округ в Московской области)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала