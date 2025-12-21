Рейтинг@Mail.ru
ВВС Турции провели учебный полет с боевыми самолетами над Черным морем - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/vvs-2063663546.html
ВВС Турции провели учебный полет с боевыми самолетами над Черным морем
ВВС Турции провели учебный полет с боевыми самолетами над Черным морем - РИА Новости, 21.12.2025
ВВС Турции провели учебный полет с боевыми самолетами над Черным морем
ВВС Турции провели учебный полет с боевыми самолетами в международном воздушном пространстве над Черным морем, сообщило министерство национальной обороны... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T16:48:00+03:00
2025-12-21T16:48:00+03:00
в мире
турция
черное море
анкара (провинция)
яшар гюлер
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014326462_0:0:3473:1953_1920x0_80_0_0_dcd54ea56472098df49cfcbdb6272041.jpg
https://ria.ru/20251220/hrriyet-2063543992.html
турция
черное море
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014326462_0:0:2605:1953_1920x0_80_0_0_1000d24257cec8e82d7b42eeddf9cdcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, черное море, анкара (провинция), яшар гюлер, f-16
В мире, Турция, Черное море, Анкара (провинция), Яшар Гюлер, F-16
ВВС Турции провели учебный полет с боевыми самолетами над Черным морем

ВВС Турции провели учебный полет над Черным морем

© AP Photo / Anjum NaveedИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Anjum Naveed
Истребитель F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 21 дек – РИА Новости. ВВС Турции провели учебный полет с боевыми самолетами в международном воздушном пространстве над Черным морем, сообщило министерство национальной обороны Турции.
Ранее министерство обороны Турции сообщило, что беспилотник, предположительно вышедший из-под контроля, был сбит истребителем F-16 в воздушном пространстве страны над Чёрным морем. При этом принадлежность БПЛА уточнена не была. На фоне инцидентов с беспилотными летательными аппаратами Анкара принимает дополнительные меры по защите критически важных надводных и подводных объектов в Чёрном море, заявил ранее в субботу министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.
"ВВС Турции провели учебный полет с боевыми и вспомогательными самолетами в международном воздушном пространстве над Черным морем", - сообщило военное ведомство в Х.
Министерство обороны Турции показало видео полета.
Беспилотный летательный аппарат, упавший в турецкой провинции Балыкесир - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В Турции обнаружили очередной БПЛА
20 декабря, 17:18
 
В миреТурцияЧерное мореАнкара (провинция)Яшар ГюлерF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала