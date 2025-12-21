ВВС Турции провели учебный полет с боевыми самолетами над Черным морем

АНКАРА, 21 дек – РИА Новости. ВВС Турции провели учебный полет с боевыми самолетами в международном воздушном пространстве над Черным морем, сообщило министерство национальной обороны Турции.
Ранее министерство обороны Турции сообщило, что беспилотник, предположительно вышедший из-под контроля, был сбит истребителем F-16 в воздушном пространстве страны над Чёрным морем. При этом принадлежность БПЛА уточнена не была. На фоне инцидентов с беспилотными летательными аппаратами Анкара принимает дополнительные меры по защите критически важных надводных и подводных объектов в Чёрном море, заявил ранее в субботу министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.
"ВВС Турции провели учебный полет с боевыми и вспомогательными самолетами в международном воздушном пространстве над Черным морем", - сообщило военное ведомство в Х.
Министерство обороны Турции показало видео полета.
