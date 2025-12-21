Сербия и Словакия договорились о сотрудничестве в оборонной промышленности

БЕЛГРАД, 21 дек – РИА Новости. Сербия и Словакия договорились о развитии сотрудничества в оборонной промышленности, заявил сербский президент Александр Вучич.

В воскресенье в Сербию прибыл с рабочим визитом президент Словакии Петер Пеллегрини . Глава сербского государства торжественно встретил его перед правительственным комплексом "Палата Сербия", после чего состоялись переговоры двух делегаций во главе с президентами.

"Мы сегодня, разговаривая о разных темах, договорились о том, как продолжить военно-технической сотрудничество и сотрудничество наших ВПК. Словакия очень сильна в этом вопросе, и Сербия не слаба… Уверен, что у нас есть хорошие результаты в этой области, мы договорились о путях и методах сотрудничества", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции.

Министры обороны Сербии Братислав Гашич и Словакии Роберт Калиняк на встрече в ноябре в Белграде выступили за расширение военного сотрудничества, особенно в сфере оборонной промышленности.

Сотрудничество министерств обороны Сербии и Словакии в последнее время активизировалось. Представители руководства военных ведомств двух стран провели 12 ноября консультации в Белграде, обсуждалась двустороннее взаимодействие, ситуация в регионе и возможность участия словацкий военных в миссии НАТО KFOR в Косово и Метохии.