Сербия и Словакия договорились о сотрудничестве в оборонной промышленности

18:48 21.12.2025 (обновлено: 22:59 21.12.2025)
© Фото : Robert Fico/XФото, опубликованное Робертом Фицо в соцсети X
© Фото : Robert Fico/X
Фото, опубликованное Робертом Фицо в соцсети X
БЕЛГРАД, 21 дек – РИА Новости. Сербия и Словакия договорились о развитии сотрудничества в оборонной промышленности, заявил сербский президент Александр Вучич.
В воскресенье в Сербию прибыл с рабочим визитом президент Словакии Петер Пеллегрини. Глава сербского государства торжественно встретил его перед правительственным комплексом "Палата Сербия", после чего состоялись переговоры двух делегаций во главе с президентами.
"Мы сегодня, разговаривая о разных темах, договорились о том, как продолжить военно-технической сотрудничество и сотрудничество наших ВПК. Словакия очень сильна в этом вопросе, и Сербия не слаба… Уверен, что у нас есть хорошие результаты в этой области, мы договорились о путях и методах сотрудничества", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции.
Министры обороны Сербии Братислав Гашич и Словакии Роберт Калиняк на встрече в ноябре в Белграде выступили за расширение военного сотрудничества, особенно в сфере оборонной промышленности.
Сотрудничество министерств обороны Сербии и Словакии в последнее время активизировалось. Представители руководства военных ведомств двух стран провели 12 ноября консультации в Белграде, обсуждалась двустороннее взаимодействие, ситуация в регионе и возможность участия словацкий военных в миссии НАТО KFOR в Косово и Метохии.
В середине октября глава МО Сербии и его словацкий коллега осмотрели оборонное предприятие "14 октобар (октября)" в сербском городе Крушевац. Как сообщили тогда глава сербский министр Гашич и руководство предприятия, ожидается, что через год производство будет достаточно модернизировано для того, чтобы производить продукцию в сотрудничестве с оружейным концерном Czechoslovak Group.
