https://ria.ru/20251221/vuchich-2063679530.html
Сербия и Словакия договорились о сотрудничестве в оборонной промышленности
Сербия и Словакия договорились о сотрудничестве в оборонной промышленности - РИА Новости, 21.12.2025
Сербия и Словакия договорились о сотрудничестве в оборонной промышленности
Сербия и Словакия договорились о развитии сотрудничества в оборонной промышленности, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T18:48:00+03:00
2025-12-21T18:48:00+03:00
2025-12-21T22:59:00+03:00
в мире
сербия
словакия
александр вучич
петер пеллегрини
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062872328_0:0:1712:964_1920x0_80_0_0_f6e885b1f06862d6134ae2285aab11c3.jpg
https://ria.ru/20251220/serbiya-2063541007.html
https://ria.ru/20251217/serbiya-2062531376.html
сербия
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062872328_74:0:1595:1141_1920x0_80_0_0_d7039ca8a3a50e0d6d4c35eb414a5ec3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, словакия, александр вучич, петер пеллегрини
В мире, Сербия, Словакия, Александр Вучич, Петер Пеллегрини
Сербия и Словакия договорились о сотрудничестве в оборонной промышленности
Вучич: Сербия и Словакия развивают сотрудничество в оборонной промышленности
БЕЛГРАД, 21 дек – РИА Новости. Сербия и Словакия договорились о развитии сотрудничества в оборонной промышленности, заявил сербский президент Александр Вучич.
В воскресенье в Сербию
прибыл с рабочим визитом президент Словакии Петер Пеллегрини
. Глава сербского государства торжественно встретил его перед правительственным комплексом "Палата Сербия", после чего состоялись переговоры двух делегаций во главе с президентами.
"Мы сегодня, разговаривая о разных темах, договорились о том, как продолжить военно-технической сотрудничество и сотрудничество наших ВПК. Словакия очень сильна в этом вопросе, и Сербия не слаба… Уверен, что у нас есть хорошие результаты в этой области, мы договорились о путях и методах сотрудничества", - заявил Вучич
на совместной пресс-конференции.
Министры обороны Сербии Братислав Гашич и Словакии Роберт Калиняк на встрече в ноябре в Белграде выступили за расширение военного сотрудничества, особенно в сфере оборонной промышленности.
Сотрудничество министерств обороны Сербии и Словакии в последнее время активизировалось. Представители руководства военных ведомств двух стран провели 12 ноября консультации в Белграде, обсуждалась двустороннее взаимодействие, ситуация в регионе и возможность участия словацкий военных в миссии НАТО KFOR в Косово и Метохии.
В середине октября глава МО Сербии и его словацкий коллега осмотрели оборонное предприятие "14 октобар (октября)" в сербском городе Крушевац. Как сообщили тогда глава сербский министр Гашич и руководство предприятия, ожидается, что через год производство будет достаточно модернизировано для того, чтобы производить продукцию в сотрудничестве с оружейным концерном Czechoslovak Group.