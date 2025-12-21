На Украине сделали тяжелое признание после ударов по Одессе

"Без прицелов они ничего не видят. Стреляют туда. На звук. Акустически", — отметил он.

По словам Доника, большинство огневых групп не относятся к украинской армии, а состоят из подразделений МВД, Нацгвардии и пограничников, которым "просто дали задачу сверху". Волонтер добавил, что проблема носит управленческий характер, ведь областная военная администрация (ОВА) не дает расширять подготовку огневых групп, на которые сейчас большой спрос.