На Украине сделали тяжелое признание после ударов по Одессе
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
19:04 21.12.2025 (обновлено: 20:13 21.12.2025)
На Украине сделали тяжелое признание после ударов по Одессе
Украинская ПВО не может обеспечить защиту стратегически важных объектов, заявил волонтер Роман Доник, его слова приводит издание "Страна.ua". РИА Новости, 21.12.2025
На Украине сделали тяжелое признание после ударов по Одессе

Волонтер Доник: ПВО ВСУ в Одесской области работает хаотично и стреляет на звук

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Украинская ПВО не может обеспечить защиту стратегически важных объектов, заявил волонтер Роман Доник, его слова приводит издание "Страна.ua".
При описании работы ВСУ во время атаки дронов, волонтер рассказал о хаотичной стрельбе и отсутствии средств нацеливания.
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Европа предлагает России капитулировать, заявил и. о. постпреда при ОБСЕ
Вчера, 10:07
"Без прицелов они ничего не видят. Стреляют туда. На звук. Акустически", — отметил он.
По словам Доника, большинство огневых групп не относятся к украинской армии, а состоят из подразделений МВД, Нацгвардии и пограничников, которым "просто дали задачу сверху". Волонтер добавил, что проблема носит управленческий характер, ведь областная военная администрация (ОВА) не дает расширять подготовку огневых групп, на которые сейчас большой спрос.
"Когда мы обратились за помощью с поиском мест для размещения и обучения личного состава, областная военная администрация нас просто послала. <...> Сейчас мы, даже при желании, не можем ничего сделать для Одесской области. Просто потому, что ОВА отфутболила нас отпиской", — резюмировал волонтер.
Минобороны в прошлую субботу сообщило, что российская армия нанесла мощный удар возмездия по энергообъектам, используемым ВСУ, в том числе и в Одессе. ДТЭК заявил о повреждении двадцати электроподстанций в регионе.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Форма украинских военных - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
В подразделении "Шквал" ВСУ состояли беременные женщины-осужденные
Вчера, 11:12
