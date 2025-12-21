Рейтинг@Mail.ru
Бывшим заключенным в ВСУ не дают уйти из штурмовиков даже после ранений - РИА Новости, 21.12.2025
13:10 21.12.2025
Бывшим заключенным в ВСУ не дают уйти из штурмовиков даже после ранений
Бывшим заключенным в ВСУ не дают уйти из штурмовиков даже после ранений - РИА Новости, 21.12.2025
Бывшим заключенным в ВСУ не дают уйти из штурмовиков даже после ранений
Бывших заключенных в рядах ВСУ отправляют в штурмовики даже после ранений, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 21.12.2025
в мире, вооруженные силы украины, украина
В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Бывшим заключенным в ВСУ не дают уйти из штурмовиков даже после ранений

РИА Новости: бывшие заключенные в ВСУ не могут уйти из штурмовиков после ранений

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Бывших заключенных в рядах ВСУ отправляют в штурмовики даже после ранений, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"После ранения бывшие заключенные не могут списаться или перевестись на другие должности, осужденный может быть только штурмовиком", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что в начале 2024 года киевский режим начал вербовать заключенных в штурмовые подразделения ВСУ, осужденные вышли по процедуре условно-досрочного увольнения. Речь идет о порядка 11 тысяч человек. Киевский режим обещал им ряд гарантий, однако так и не выполнил обещанного.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Киевские власти обманули более десяти тысяч осужденных, вступивших в ВСУ
