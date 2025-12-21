https://ria.ru/20251221/vsu-2063632211.html
Киевские власти обманули более десяти тысяч осужденных, вступивших в ВСУ
2025-12-21T12:55:00+03:00
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Киевский режим обманул более 10 тысяч вступивших в ряды ВСУ осужденных, не выполнив ни одного обещания: с них так и не сняли административный надзор, они не могут уехать за пределы линии фронта и иметь отпуск, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Киевский режим обманул более 10 тысяч заключенных, вступивших в ВСУ
. По данным Государственной уголовно-исполнительной службы Украины
, около 11 тысяч осужденных вступили в ВСУ. Однако государство так и не дало обещанные им права", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в начале 2024 года киевский режим начал вербовать заключенных в штурмовые подразделения ВСУ, осужденные вышли по процедуре условно-досрочного увольнения.
"Государство Украина обещало осужденным ряд гарантий. В частности, через год службы с них должны были быть снять административный надзор. Следовательно, они могли бы уехать за пределы линии фронта и иметь отпуск. В реальности административный надзор не сняли ни с одного осужденного", - сказал представитель силовых структур.
За год действия закона о мобилизации заключенных командиры обнаружили, что алгоритма снятия надзора просто не существует, отметил он.