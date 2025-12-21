Рейтинг@Mail.ru
Киевские власти обманули более десяти тысяч осужденных, вступивших в ВСУ - РИА Новости, 21.12.2025
12:55 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/vsu-2063632211.html
Киевские власти обманули более десяти тысяч осужденных, вступивших в ВСУ
2025-12-21T12:55:00+03:00
2025-12-21T12:55:00+03:00
украина, вооруженные силы украины, в мире, киев
Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Киев
Киевские власти обманули более десяти тысяч осужденных, вступивших в ВСУ

РИА Новости: Киев не дал обещанные права 11 тысячам вступивших в ВСУ осужденных

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Киевский режим обманул более 10 тысяч вступивших в ряды ВСУ осужденных, не выполнив ни одного обещания: с них так и не сняли административный надзор, они не могут уехать за пределы линии фронта и иметь отпуск, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Киевский режим обманул более 10 тысяч заключенных, вступивших в ВСУ. По данным Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, около 11 тысяч осужденных вступили в ВСУ. Однако государство так и не дало обещанные им права", - сказал собеседник агентства.
Форма украинских военных - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
В подразделении "Шквал" ВСУ состояли беременные женщины-осужденные
Вчера, 11:12
Он отметил, что в начале 2024 года киевский режим начал вербовать заключенных в штурмовые подразделения ВСУ, осужденные вышли по процедуре условно-досрочного увольнения.
"Государство Украина обещало осужденным ряд гарантий. В частности, через год службы с них должны были быть снять административный надзор. Следовательно, они могли бы уехать за пределы линии фронта и иметь отпуск. В реальности административный надзор не сняли ни с одного осужденного", - сказал представитель силовых структур.
За год действия закона о мобилизации заключенных командиры обнаружили, что алгоритма снятия надзора просто не существует, отметил он.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
На Украине наемника из США обманули на 85 тысяч долларов
7 ноября, 15:14
 
