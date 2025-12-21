https://ria.ru/20251221/vsu-2063630297.html
Минобороны рассказало о поражениях ВСУ в зоне работы "Днепра"
Минобороны рассказало о поражениях ВСУ в зоне работы "Днепра" - РИА Новости, 21.12.2025
Минобороны рассказало о поражениях ВСУ в зоне работы "Днепра"
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Ореха и Преображенки Запорожской области, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 21.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
Минобороны рассказало о поражениях ВСУ в зоне работы "Днепра"
