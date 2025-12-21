Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о поражениях ВСУ в зоне работы "Днепра" - РИА Новости, 21.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 21.12.2025 (обновлено: 12:41 21.12.2025)
Минобороны рассказало о поражениях ВСУ в зоне работы "Днепра"
Минобороны рассказало о поражениях ВСУ в зоне работы "Днепра"
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Ореха и Преображенки Запорожской области, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 21.12.2025
Минобороны рассказало о поражениях ВСУ в зоне работы "Днепра"

МО РФ: "Днепр" нанес поражение ВСУ в районах Орехова и Преображенки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Ореха и Преображенки Запорожской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"(Подразделениями группировки войск "Днепр" - ред.) уничтожены до 40 украинских военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, в том числе 105-мм орудие М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция RADA израильского производства", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
"Днепр" нанес поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов и Преображенка Запорожской области, добавили в министерстве обороны РФ.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Группировка "Центр" за сутки уничтожила более 455 военных ВСУ
