Минобороны рассказало о ходе освобождения Димитрова в ДНР
Минобороны рассказало о ходе освобождения Димитрова в ДНР - РИА Новости, 21.12.2025
Минобороны рассказало о ходе освобождения Димитрова в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили уничтожение окруженного противника в Димитрове в Донецкой Народной Республике, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T12:28:00+03:00
2025-12-21T12:28:00+03:00
2025-12-21T12:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
димитров
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
димитров
2025
Минобороны рассказало о ходе освобождения Димитрова в ДНР
МО РФ: группировка "Центр" продолжила уничтожение ВСУ в Димитрове