ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне работы группировки "Запад"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 21.12.2025 (обновлено: 12:41 21.12.2025)
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне работы группировки "Запад"
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне работы группировки "Запад"
Российская группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю, войска противника потеряли до 210 военнослужащих и танк Т-72, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.12.2025
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне работы группировки "Запад"

Боевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российская группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю, войска противника потеряли до 210 военнослужащих и танк Т-72, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике аэромобильной, двух штурмовых, четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Подолы, Купянск-Узловой, Лесная Стенка, Ковшаровка, Болдыревка, Моначиновка в Харьковской области и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 210 военнослужащих, танк Т-72, боевая машина пехоты, бронеавтомобиль HMMWV производства США, бронетранспортер Senator канадского производства, 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
