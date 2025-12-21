МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В украинском подразделении "Шквал" состояли беременные женщины из мест лишения свободы, которых не отпускали в декретный отпуск, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Как оказалось, в "Шквале" 1-го отдельного штурмового полка ВСУ были беременные женщины-осужденные, а заботились о них сами командиры", — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что в начале 2024 года Киев начал набирать заключенных в штурмовые подразделения взамен на освобождение по УДО. Речь идет о порядка 11 тысяч человек. Власти обещали им некоторые гарантии, но так и не сдержали слово.

"Законодатели не предусмотрели возможности декретного отпуска, хотя подразделения набирают заключенных женщин", — рассказал представитель силовых структур.

Он задался вопросом, почему эти женщины вдруг забеременели и каковы были их функции на передовой.

« "Почему лично командир заботился о беременных? Не были ли они для командиров так называемыми "полевыми женами"?" — добавил собеседник агентства.

В конце ноября Washington Post опубликовала материал, в котором украинские женщины, решившие вступить в ряды ВСУ, пожаловались на царящий там сексизм и унижения.