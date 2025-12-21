https://ria.ru/20251221/vsu-2063619727.html
В подразделении "Шквал" ВСУ состояли беременные женщины-осужденные
В подразделении "Шквал" ВСУ состояли беременные женщины-осужденные - РИА Новости, 21.12.2025
В подразделении "Шквал" ВСУ состояли беременные женщины-осужденные
В украинском подразделении "Шквал" состояли беременные женщины из мест лишения свободы, которых не отпускали в декретный отпуск, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T11:12:00+03:00
2025-12-21T11:12:00+03:00
2025-12-21T12:28:00+03:00
вооруженные силы украины
украина
в мире
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843859337_0:262:3176:2048_1920x0_80_0_0_12366af4ff70eb496e6b545fa3f2d6c2.jpg
https://ria.ru/20250329/vsu-2008084437.html
https://ria.ru/20251205/vsu-2059928928.html
https://ria.ru/20250820/vsu-2036432042.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843859337_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_e05418dbd0c24b4090ecf7001bac35d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, украина, в мире, сергей лебедев
Вооруженные силы Украины, Украина, В мире, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев
В подразделении "Шквал" ВСУ состояли беременные женщины-осужденные
РИА Новости: в "Шквале" ВСУ состояли беременные женщины из мест лишения свободы
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В украинском подразделении "Шквал" состояли беременные женщины из мест лишения свободы, которых не отпускали в декретный отпуск, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Как оказалось, в "Шквале" 1-го отдельного штурмового полка ВСУ были беременные женщины-осужденные, а заботились о них сами командиры", — заявил собеседник агентства.
Он отметил, что в начале 2024 года Киев начал набирать заключенных в штурмовые подразделения взамен на освобождение по УДО. Речь идет о порядка 11 тысяч человек. Власти обещали им некоторые гарантии, но так и не сдержали слово.
"Законодатели не предусмотрели возможности декретного отпуска, хотя подразделения набирают заключенных женщин", — рассказал представитель силовых структур.
Он задался вопросом, почему эти женщины вдруг забеременели и каковы были их функции на передовой.
«
"Почему лично командир заботился о беременных? Не были ли они для командиров так называемыми "полевыми женами"?" — добавил собеседник агентства.
В конце ноября Washington Post опубликовала материал, в котором украинские женщины, решившие вступить в ряды ВСУ, пожаловались на царящий там сексизм и унижения.
В свою очередь, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
рассказал, что украинки начали бояться насильственной мобилизации.