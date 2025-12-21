Рейтинг@Mail.ru
В подразделении "Шквал" ВСУ состояли беременные женщины-осужденные - РИА Новости, 21.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:12 21.12.2025 (обновлено: 12:28 21.12.2025)
В подразделении "Шквал" ВСУ состояли беременные женщины-осужденные
В подразделении "Шквал" ВСУ состояли беременные женщины-осужденные - РИА Новости, 21.12.2025
В подразделении "Шквал" ВСУ состояли беременные женщины-осужденные
В украинском подразделении "Шквал" состояли беременные женщины из мест лишения свободы, которых не отпускали в декретный отпуск, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.12.2025
вооруженные силы украины
украина
в мире
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
украина
вооруженные силы украины, украина, в мире, сергей лебедев
Вооруженные силы Украины, Украина, В мире, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев
В подразделении "Шквал" ВСУ состояли беременные женщины-осужденные

РИА Новости: в "Шквале" ВСУ состояли беременные женщины из мест лишения свободы

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкФорма украинских военных
Форма украинских военных - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Форма украинских военных. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В украинском подразделении "Шквал" состояли беременные женщины из мест лишения свободы, которых не отпускали в декретный отпуск, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Как оказалось, в "Шквале" 1-го отдельного штурмового полка ВСУ были беременные женщины-осужденные, а заботились о них сами командиры", — заявил собеседник агентства.
Он отметил, что в начале 2024 года Киев начал набирать заключенных в штурмовые подразделения взамен на освобождение по УДО. Речь идет о порядка 11 тысяч человек. Власти обещали им некоторые гарантии, но так и не сдержали слово.
"Законодатели не предусмотрели возможности декретного отпуска, хотя подразделения набирают заключенных женщин", — рассказал представитель силовых структур.
Он задался вопросом, почему эти женщины вдруг забеременели и каковы были их функции на передовой.
«

"Почему лично командир заботился о беременных? Не были ли они для командиров так называемыми "полевыми женами"?" — добавил собеседник агентства.

В конце ноября Washington Post опубликовала материал, в котором украинские женщины, решившие вступить в ряды ВСУ, пожаловались на царящий там сексизм и унижения.
В свою очередь, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что украинки начали бояться насильственной мобилизации.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаВ миреСергей Лебедев
 
 
