ВСУ уничтожают дронами своих же штурмовиков, бегущих из поселка Вильча - РИА Новости, 21.12.2025
06:37 21.12.2025
ВСУ уничтожают дронами своих же штурмовиков, бегущих из поселка Вильча
ВСУ уничтожают дронами своих же штурмовиков, бегущих из поселка Вильча
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
в мире, харьковская область, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Боевики 225-го штурмового полка ВСУ спасаются бегством из поселка Вильча в Харьковской области - по ним наносят удары дронами свои же, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Личный состав 225-го отдельного штурмового полка мелкими группами начинает убегать из населенного пункта Вильча по полям", - сказал собеседник агентства.
По его словам, примечательно, что отступающих атакуют, в том числе, и сами военнослужащие ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
В миреХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
