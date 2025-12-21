Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за год убили 133 мирных жителя Херсонской области, заявил омбудсмен - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:53 21.12.2025 (обновлено: 06:27 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/vsu-2063596818.html
ВСУ за год убили 133 мирных жителя Херсонской области, заявил омбудсмен
ВСУ за год убили 133 мирных жителя Херсонской области, заявил омбудсмен - РИА Новости, 21.12.2025
ВСУ за год убили 133 мирных жителя Херсонской области, заявил омбудсмен
В Херсонской области за 2025 год от украинских обстрелов погибло 133 человека, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T05:53:00+03:00
2025-12-21T06:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005206492_0:0:912:514_1920x0_80_0_0_e6423b9894e3ee488b3a7b020663fd38.jpg
https://ria.ru/20251221/vsu-2063590208.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005206492_155:0:840:514_1920x0_80_0_0_883dcfdeca3c87b1a8eedf682a7b51e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины

ВСУ за год убили 133 мирных жителя Херсонской области, заявил омбудсмен

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела Алешек Херсонской области
Последствия обстрела Алешек Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЕНИЧЕСК, 21 дек — РИА Новости. В Херсонской области за 2025 год от украинских обстрелов погибло 133 человека, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.
«

"Если брать статистику, то с начала года зафиксировано экстренными службами более 1700 обстрелов, в которых ранения различной степени тяжести, в основном минно-взрывные, получили 603 человека, из которых 16 детей пострадали. Погибло 133 человека, в том числе 3 детей", — сообщил Георгиев.

Уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ британского производства Husky TSV (International MXT-MV) - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Российский боец рассказал о приказах командования ВСУ убивать гражданских
Вчера, 03:53
По его словам, обстановка в регионе остается напряженной, потому что левобережная часть области, находится под постоянными обстрелами из различных видов вооружения. Правозащитник добавил, что печальные показатели по сравнению с прошлым годом только ухудшилась — обстрелы стали интенсивней, а жертв среди мирного населения больше.
«

"Если сравнивать с прошлым годом, то только за весь календарный прошлый год 108 человек погибло (из них) 2 детей, ранения получили 435", — уточнил омбудсмен.

Основной удар, пояснил он, приходится на город Алешки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала