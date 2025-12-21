https://ria.ru/20251221/vsu-2063596818.html
ВСУ за год убили 133 мирных жителя Херсонской области, заявил омбудсмен
ВСУ за год убили 133 мирных жителя Херсонской области, заявил омбудсмен
ВСУ за год убили 133 мирных жителя Херсонской области, заявил омбудсмен
В Херсонской области за 2025 год от украинских обстрелов погибло 133 человека, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей
ГЕНИЧЕСК, 21 дек — РИА Новости. В Херсонской области за 2025 год от украинских обстрелов погибло 133 человека, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.
"Если брать статистику, то с начала года зафиксировано экстренными службами более 1700 обстрелов, в которых ранения различной степени тяжести, в основном минно-взрывные, получили 603 человека, из которых 16 детей пострадали. Погибло 133 человека, в том числе 3 детей", — сообщил Георгиев.
По его словам, обстановка в регионе остается напряженной, потому что левобережная часть области, находится под постоянными обстрелами из различных видов вооружения. Правозащитник добавил, что печальные показатели по сравнению с прошлым годом только ухудшилась — обстрелы стали интенсивней, а жертв среди мирного населения больше.
"Если сравнивать с прошлым годом, то только за весь календарный прошлый год 108 человек погибло (из них) 2 детей, ранения получили 435", — уточнил омбудсмен.
Основной удар, пояснил он, приходится на город Алешки.