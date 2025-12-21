ВСУ за год убили 133 мирных жителя Херсонской области, заявил омбудсмен

«

"Если брать статистику, то с начала года зафиксировано экстренными службами более 1700 обстрелов, в которых ранения различной степени тяжести, в основном минно-взрывные, получили 603 человека, из которых 16 детей пострадали. Погибло 133 человека, в том числе 3 детей", — сообщил Георгиев.