ВСУ за год убили 133 мирных жителя Херсонской области, заявил омбудсмен

ГЕНИЧЕСК, 21 дек - РИА Новости. В Херсонской области за 2025 год от украинских обстрелов погибло 133 человека, из которых 3 были несовершеннолетними, всего пострадало 603 мирных жителя, 16 из которых - дети, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.

"Обстановка напряженная, потому что регион, левобережная часть области, находится под постоянными обстрелами, каждодневными обстрелами из различных видов вооружения. Если брать статистику, то с начала года зафиксировано экстренными службами более 1700 обстрелов, в которых ранения различной степени тяжести, в основном минно-взрывные, получили 603 человека, из которых 16 детей пострадали. Погибло 133 человека, в том числе 3 детей", - сообщил омбудсмен.

По словам правозащитника, печальная статистика по сравнению с прошлым годом только ухудшилась, обстрелы стали интенсивней, жертв среди мирного населения больше.

« "Если сравнивать с прошлым годом, то только за весь календарный прошлый год 108 человек погибло (из них) 2 детей, ранения получили 435", - подытожил омбудсмен.