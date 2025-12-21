https://ria.ru/20251221/vsu-2063594874.html
ВСУ за год убили 133 мирных жителя Херсонской области, заявил омбудсмен
ВСУ за год убили 133 мирных жителя Херсонской области, заявил омбудсмен
ВСУ за год убили 133 мирных жителя Херсонской области, заявил омбудсмен
В Херсонской области за 2025 год от украинских обстрелов погибло 133 человека, из которых 3 были несовершеннолетними, всего пострадало 603 мирных жителя, 16 из...
ВСУ за год убили 133 мирных жителя Херсонской области, заявил омбудсмен
РИА Новости: в Херсонской области за год от обстрелов ВСУ погибли 133 человека
ГЕНИЧЕСК, 21 дек - РИА Новости. В Херсонской области за 2025 год от украинских обстрелов погибло 133 человека, из которых 3 были несовершеннолетними, всего пострадало 603 мирных жителя, 16 из которых - дети, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.
"Обстановка напряженная, потому что регион, левобережная часть области, находится под постоянными обстрелами, каждодневными обстрелами из различных видов вооружения. Если брать статистику, то с начала года зафиксировано экстренными службами более 1700 обстрелов, в которых ранения различной степени тяжести, в основном минно-взрывные, получили 603 человека, из которых 16 детей пострадали. Погибло 133 человека, в том числе 3 детей", - сообщил омбудсмен.
По словам правозащитника, печальная статистика по сравнению с прошлым годом только ухудшилась, обстрелы стали интенсивней, жертв среди мирного населения больше.
«
"Если сравнивать с прошлым годом, то только за весь календарный прошлый год 108 человек погибло (из них) 2 детей, ранения получили 435", - подытожил омбудсмен.
Основной удар, по его словам, приходится на город Алешки.