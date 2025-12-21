Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за год убили 133 мирных жителя Херсонской области, заявил омбудсмен
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:52 21.12.2025
ВСУ за год убили 133 мирных жителя Херсонской области, заявил омбудсмен
ВСУ за год убили 133 мирных жителя Херсонской области, заявил омбудсмен - РИА Новости, 21.12.2025
ВСУ за год убили 133 мирных жителя Херсонской области, заявил омбудсмен
В Херсонской области за 2025 год от украинских обстрелов погибло 133 человека, из которых 3 были несовершеннолетними, всего пострадало 603 мирных жителя, 16 из... РИА Новости, 21.12.2025
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
ВСУ за год убили 133 мирных жителя Херсонской области, заявил омбудсмен

РИА Новости: в Херсонской области за год от обстрелов ВСУ погибли 133 человека

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела Алешек Херсонской области
Последствия обстрела Алешек Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия обстрела Алешек Херсонской области. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 21 дек - РИА Новости. В Херсонской области за 2025 год от украинских обстрелов погибло 133 человека, из которых 3 были несовершеннолетними, всего пострадало 603 мирных жителя, 16 из которых - дети, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.
"Обстановка напряженная, потому что регион, левобережная часть области, находится под постоянными обстрелами, каждодневными обстрелами из различных видов вооружения. Если брать статистику, то с начала года зафиксировано экстренными службами более 1700 обстрелов, в которых ранения различной степени тяжести, в основном минно-взрывные, получили 603 человека, из которых 16 детей пострадали. Погибло 133 человека, в том числе 3 детей", - сообщил омбудсмен.
По словам правозащитника, печальная статистика по сравнению с прошлым годом только ухудшилась, обстрелы стали интенсивней, жертв среди мирного населения больше.
«
"Если сравнивать с прошлым годом, то только за весь календарный прошлый год 108 человек погибло (из них) 2 детей, ранения получили 435", - подытожил омбудсмен.
Основной удар, по его словам, приходится на город Алешки.
