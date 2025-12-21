Рейтинг@Mail.ru
Российский боец рассказал о приказах командования ВСУ убивать гражданских
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:53 21.12.2025
Российский боец рассказал о приказах командования ВСУ убивать гражданских
Командование украинской армии отдавало приказы, направленные на убийство мирных жителей в районе села Старомайорское (ДНР), рассказал РИА Новости старший...
ДОНЕЦК, 21 дек — РИА Новости. Командование украинской армии отдавало приказы, направленные на убийство мирных жителей в районе села Старомайорское (ДНР), рассказал РИА Новости старший оператор БПЛА добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, созданного из экс-военнослужащих ВСУ для борьбы с властями Украины, с позывным "Альтаир".
По его словам, бойцы батальона неоднократно сталкивались с требованиями командования ВСУ открывать огонь по гражданским, которые передвигались по полям и тропам, не представляя угрозы.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ВСУ стреляют по мирным жителям Купянска, рассказали беженцы
18 декабря, 05:05
"Это было последнее, сравнять Старомайорское с землей. Наш батальон отказывался это делать с самого начала. У нас есть противник, и мы работаем по противнику" – рассказал он.
Оператор отметил, что украинские командиры подозревали любого человека в зоне боевых действий как возможную ДРГ и требовали уничтожать всех без разбору.
"Командование выходило и говорило: расстрелять всех, кто по полям ходит. Вдруг ДРГ (диверсионно-разведывательные группы-ред.) ходит" – добавил "Альтаир".
Минобороны РФ 10 июня 2024 году объявило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Старомайорское в ДНР.
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, сформировавших освободительное движение и ведущих борьбу с властями Украины. Бойцы батальона принимали участие в операциях по обороне Кременной и Серебрянского лесничества, освобождению Авдеевки, Селидово, Очеретино и других городов Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
