ДОНЕЦК, 21 дек — РИА Новости. Командование украинской армии отдавало приказы, направленные на убийство мирных жителей в районе села Старомайорское (ДНР), рассказал РИА Новости старший оператор БПЛА добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, созданного из экс-военнослужащих ВСУ для борьбы с властями Украины, с позывным "Альтаир".

"Это было последнее, сравнять Старомайорское с землей. Наш батальон отказывался это делать с самого начала. У нас есть противник, и мы работаем по противнику" – рассказал он.