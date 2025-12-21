Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал об обмане командования ВСУ - РИА Новости, 21.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:32 21.12.2025 (обновлено: 02:48 21.12.2025)
Пленный рассказал об обмане командования ВСУ
Пленный рассказал об обмане командования ВСУ - РИА Новости, 21.12.2025
Пленный рассказал об обмане командования ВСУ
Командование ВСУ обманом отправляет необученных заключенных на передовую, предварительно обещая службу в тыловых частях, рассказал РИА Новости попавший в плен... РИА Новости, 21.12.2025
Пленный рассказал об обмане командования ВСУ

РИА Новости: ВСУ обманом отправляют необученных заключенных на передовую

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 дек — РИА Новости. Командование ВСУ обманом отправляет необученных заключенных на передовую, предварительно обещая службу в тыловых частях, рассказал РИА Новости попавший в плен ВС РФ бывший украинский заключенный в рядах ВСУ Александр Саенко.
"Он (командир- ред.) мне сказал: "каждому найдётся своё место, будете технику ремонтировать в рембате" (ремонтный батальон-ред.). А по факту получилось иначе — привезли в учебный центр, восемь дней я там побыл. Ни разу не был ни на полигоне, ни на стрельбище. Вот и всё. Потом отвезли на передок (передовые позиции - ред.)", — сказал пленный.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
На Западе набросились на Киев из-за произошедшего в зоне СВО
Вчера, 21:25
Владимир Зеленский 17 мая 2024 года подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы, следует из данных на сайте Верховной рады Украины.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями.
