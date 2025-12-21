https://ria.ru/20251221/vstrecha-2063634059.html
Российская делегация высоко оценила итоги встречи шерп G20 в Вашингтоне
Делегация РФ высоко оценивает результат встречи G20 в Вашингтоне, сообщила в интервью РИА Новости шерпа России в "двадцатке" Светлана Лукаш. РИА Новости, 21.12.2025
Российская делегация высоко оценила итоги встречи шерп G20 в Вашингтоне
РИА новости: делегация РФ высоко оценила итоги первой встречи шерп G20 в США