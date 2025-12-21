Рейтинг@Mail.ru
Российская делегация высоко оценила итоги встречи шерп G20 в Вашингтоне - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/vstrecha-2063634059.html
Российская делегация высоко оценила итоги встречи шерп G20 в Вашингтоне
Российская делегация высоко оценила итоги встречи шерп G20 в Вашингтоне - РИА Новости, 21.12.2025
Российская делегация высоко оценила итоги встречи шерп G20 в Вашингтоне
Делегация РФ высоко оценивает результат встречи G20 в Вашингтоне, сообщила в интервью РИА Новости шерпа России в "двадцатке" Светлана Лукаш. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T13:17:00+03:00
2025-12-21T13:17:00+03:00
в мире
россия
вашингтон (штат)
сша
светлана лукаш
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/24/1556002432_0:0:2754:1549_1920x0_80_0_0_be891e5ca189bb168006077745b69eb5.jpg
https://ria.ru/20251221/aktivy-2063608433.html
россия
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/24/1556002432_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_c1b9d4f0031f8a56ee6c7518b5a50263.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вашингтон (штат), сша, светлана лукаш, большая двадцатка
В мире, Россия, Вашингтон (штат), США, Светлана Лукаш, Большая двадцатка
Российская делегация высоко оценила итоги встречи шерп G20 в Вашингтоне

РИА новости: делегация РФ высоко оценила итоги первой встречи шерп G20 в США

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк Логотип "Группы двадцати"
 Логотип Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Логотип "Группы двадцати". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Делегация РФ высоко оценивает результат встречи G20 в Вашингтоне, сообщила в интервью РИА Новости шерпа России в "двадцатке" Светлана Лукаш.
"Мы высоко оцениваем результаты первой встречи шерп в Вашингтоне", - сообщила Лукаш.
В Вашингтоне 15-16 декабря состоялась первая встреча представителей стран "Группы двадцати" в рамках стартовавшего американского председательства. Итоговый саммит лидеров G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.
Представитель президента в G20 Светлана Лукаш - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Шерпа России в G20 рассказала об обсуждении вопроса о замороженных активах
Вчера, 09:14
 
В миреРоссияВашингтон (штат)СШАСветлана ЛукашБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала